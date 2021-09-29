İstanbul'da taksi denetimi: 4 araç trafikten men edildi - Son Dakika

Fatih'te Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Yolcu seçen 4 taksi şoförünün aracı 10 güne kadar trafikten men edilirken, taksimetre açmayan sürücülere 652 lira cezai işlem uygulandı. Taksimetre açmadığı tespit edilen bir taksi şoförü ise yazılan ceza sonrası pişkinlikle, "Ben o parayı bir günde kazanıyorum öderim' dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 'Taksi Denetimleri Genelgesi' sonrası İstanbul genelinde birçok noktada taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Fatih'te yapılan denetimlerde kurallara uymayan ve evrakları eksik olan taksi şoförlerine ceza yazıldı. Yapılan denetimde 4 taksi şoförünün aracı yolcu seçtikleri gerekçesiyle 10 güne kadar trafikten men edilirken, diğer bir sürücüye ise taksimetre açmadığı gerekçesiyle 652 TL cezai işlem uygulandı.

Taksiciden pişkin cevap: 'Bir günde kazanıyorum o parayı öderim'

Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih'te taksicilere yönelik yapılan denetimde bir taksi şoförünün yolcu seçtiği ve taksimetre açmadığı tespit edildi. Ekipler tarafından cezai işlem uygulanan taksi sürücüsü ise kendisine ceza yazıldığı esnada görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi. Yazılan ceza sonrası aracına binen taksi şoförü, muhabirin ne kadar ceza yediniz sorusuna pişkinlikle, "Bir günde ben kazanıyorum o parayı öderim" şeklinde cevap verdi.

Öte yandan kent genelinde taksilere yönelik denetimlerin gün içerisinde devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL