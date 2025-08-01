İstanbul\'da Türkiye-İtalya ve Libya arasında üçlü zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ve Libya Başbakanı Dibeybe'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul ediyor. Dolmabahçe'deki Türkiye-İtalya ve Libya zirvesi sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile Dolmabahçe Çalışama Ofisi'nde görüşmeye başladı. Dolmabahçe'deki Türkiye-İtalya ve Libya zirvesinde Akdeniz'deki enerji başta olmak üzere, Filistin'de yaşananlar ve düzensiz göçle mücadele konularının görüşülmesi bekleniyor. - İSTANBUL