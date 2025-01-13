İstanbul'da Vapur Seferleri İptal Edildi

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İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle İDO, bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. İDO tarafından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa-Armutlu-Yenikapı- Kadıköy saat 12.30, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa saat 14.50, Kadıköy-Yenikapı-Bandırma saat 19.00 ve Bandırma-Yenikapı-Kadıköy saat 07.45 seferlerini iptal etmek zorunda kaldık" dedi. - İSTANBUL