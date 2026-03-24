İstanbul\'da akaryakıt zammı trafiğe yansımadı

İstanbul'da yakıt zamlarının ardından trafik yoğunluğunda azalma beklenirken akşam saatlerinde D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail'in İran'a yönelik saldırının ardından petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte Türkiye'de, benzin ve motorinde fiyat artışı gerçekleşti. Bugün benzine 93 kuruş, motorine ise 6 TL 58 kuruş zam yapıldı. Yaşanan zam sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğunda azalma beklenirken, yoğunluğun arttığı görüldü. Yenibosna D-100 Karayolu'nda akşam saatlerinde Avcılar ve Topkapı istikametlerinde trafik yoğunluğu görülürken uzun araç kuyrukları oluştu.

Saat 18.50'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasında trafik yoğunluğunun yüzde 60 olduğu görüldü. - İSTANBUL