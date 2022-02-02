İstanbul'da yapılan gizemli kazından yeni ayrıntılar! Her şey cinayet ifadesi sonrasında başladı - Son Dakika

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Büyükçekmece'de polis, boş bir arazide iş makinalarıyla kazı ve arama yaptı. Dün akşam saatlerinde başlayan incelemeler, gece boyunca devam etti.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Arazide nöbet tutan polis ekipleri, devriye gezmeyi sürdürürken arama çalışmaları bugün de devam etti. Yapılan kazı çalışması sonrası tüm gözler o bölgeye çevrilirken olayla ilgiliyeni detaylar ortaya çıktı.

SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ncan bir suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. 20 Ocak'ta "Kasten öldürme" ve "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişinin gözaltına alındığı ve biri polis 2 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

HER ŞEY ALINAN İFADELER SONRASI BAŞLADI

Alınan ifadeler doğrultusunda suç örgütleri arasındaki çatışma sırasında Murat Kartal (39)'ın öldürüldüğü ve cesedinin Büyükçekmece'deki boş bir araziye gömüldüğü tespit edildi. Bunun üzerine Pınartepe Mahallesi'ndeki boş arsada arama çalışması başlatıldığı kaydedildi. Ayrıca Murat Kartal'ın 20'den fazla adli sicil kaydının olduğu öğrenildi.