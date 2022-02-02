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İstanbul'da yapılan gizemli kazından yeni ayrıntılar! Her şey cinayet ifadesi sonrasında başladı - Son Dakika

İstanbul'da yapılan gizemli kazından yeni ayrıntılar! Her şey cinayet ifadesi sonrasında başladı

02.02.2022 17:00

Büyükçekmece'de boş bir arazide yapılan kazının bir suç örgütüyle ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Murat Kartal'ın öldürülüp buraya gömüldüğü yönündeki ifadeler doğrultusunda yapıldığı ortaya çıktı.

Büyükçekmece'de polis, boş bir arazide iş makinalarıyla kazı ve arama yaptı. Dün akşam saatlerinde başlayan incelemeler, gece boyunca devam etti.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Arazide nöbet tutan polis ekipleri, devriye gezmeyi sürdürürken arama çalışmaları bugün de devam etti. Yapılan kazı çalışması sonrası tüm gözler o bölgeye çevrilirken olayla ilgiliyeni detaylar ortaya çıktı.

İstanbul'daki gizemli kazından yeni detaylar! Her şey alınan ifadeler sonrası başladı

SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ncan bir suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. 20 Ocak'ta "Kasten öldürme" ve "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişinin gözaltına alındığı ve biri polis 2 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

İstanbul'daki gizemli kazından yeni detaylar! Her şey alınan ifadeler sonrası başladı

HER ŞEY ALINAN İFADELER SONRASI BAŞLADI

Alınan ifadeler doğrultusunda suç örgütleri arasındaki çatışma sırasında Murat Kartal (39)'ın öldürüldüğü ve cesedinin Büyükçekmece'deki boş bir araziye gömüldüğü tespit edildi. Bunun üzerine Pınartepe Mahallesi'ndeki boş arsada arama çalışması başlatıldığı kaydedildi. Ayrıca Murat Kartal'ın 20'den fazla adli sicil kaydının olduğu öğrenildi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Kartal, Büyükçekmece, Polis, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Yerel İstanbul'da yapılan gizemli kazından yeni ayrıntılar! Her şey cinayet ifadesi sonrasında başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da yapılan gizemli kazından yeni ayrıntılar! Her şey cinayet ifadesi sonrasında başladı - Son Dakika
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