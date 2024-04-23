İstanbul\'dan Amasra\'ya Uçurtma Şenliği

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İstanbul'da yaşayan Sakine Altay, eşi ve çocuğuyla gezmeye geldiği Bartın'ın Amasra ilçesinde 23 Nisan etkinlerinde uçurtma uçurup doğum gününü kutladı.

İstanbul'da yaşayan Sakine Altay, eşi ve çocuğu ile birlikte Bartın'ın tarihi ve turistik yerlerinden Amasra ilçesine gezmeye geldi. İlçede 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen uçurtma şenliğine katılan Sakine Altay, doğum gününü uçurtma uçurarak kutladı. Amasra'yı çok beğendiğini söyleyen Sakine Altay, "Bugün benim doğum günüm. Kızım İstanbul'dan getirdi beni. Gezmeye geldik, doğum günümü kutlamak için geldik. Çok güzel bir gün geçiriyoruz. İlk defa geldik Amasra'ya. Çok sevdik" dedi.

Başkan da uçurtma uçurdu

Amasra Plajı'nda gerçekleşen uçurtma şenliğine katılan Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır da, çocukların heyecanına ortak oldu. Çocuklarla birlikte uçurtma uçuran Başkan Çakır, "Keyifli ve çok anlamlı bir gün. Gün boyu keyifli bir etkinlik geçiriyoruz. Belediye olarak, yüz boyama, müzik ve palyaço gösterilerinin ardından uçurtma etkinliği düzenledik. Çocuklarımız eğleniyor biz de mutluyuz. Geleceğimiz onlara emanet. Ben de uçurtmayı severim. Çocukların heyecanına ortak olduk" dedi.

Büyükler çocuklardan fazla heyecan yaşadı

Etkinliğe katılan çocuklar kadar aileleri de heyecan yaşadı. Uçurtma uçuran aileler, kuvvetli rüzgar nedeniyle uçurtmalara hakim olmakta güçlük yaşadı. Aileler çocukları ile birlikte saatlerce uçurtma uçurarak, rüzgarın keyfini çıkardı. Rüzgar nedeniyle bazı uçurtmalar ise ağaçlara takıldı.

Amasra Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk bırakılması ile birlikte başlayan kutlama etkinliklerinde uçurtma şenliği öncesinde ise çocuklar için yüz boyama, müzik ve palyaço gösterileri de düzenlendi.

Sahil güvenlik botunu gezdiler

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı tarafından bir bot çocukların ziyaretine açılırken, kullandıkları malzeme ve donanımlar sahilde sergilendi. Kullanılan insansız deniz aracı, dalgıç kıyafetleri gibi malzeme ve donanımları yakından görerek tanıyan çocuklar, sahil güvenlik botunu da yakından görerek, güvertesinde bol bol hatıra fotoğrafı çekilme fırsatı yakaladı.

Botu gezen çocuklara ise ömür boyu saklayabilecekleri 23 Nisan'ı kutlayan bir belge verildi. - BARTIN