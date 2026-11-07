İstanbul Fatih\'te yağışın ardından çift gökkuşağı dronla görüntülendi

İstanbul Fatih'te yağışın ardından çift gökkuşağı dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih'te sabah saatlerindeki yağışın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle Tarihi Yarımada semalarında çift gökkuşağı oluştu. Topkapı surları üzerinde yükselen iki gökkuşağı halkasının aynı anda görüldüğü anlar dron kamerasıyla havadan görüntülendi.
İstanbul Fatih'te sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından oluşan çift gökkuşağı, dron kamerasıyla havadan görüntülendi.
İstanbul'da günlerdir aralıklarla etkili olan yağış, sabah saatlerinde Fatih'te de etkisini gösterdi. Yağışın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle Tarihi Yarımada semalarında çift gökkuşağı oluştu. Tarihi Topkapı surları üzerinde yükselen gökkuşağı, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
İki gökkuşağı halkasının aynı anda görüldüğü anlar, dron kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: İHA
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