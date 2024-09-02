İstanbul Havalimanı Ağustos Ayında 7.7 Milyon Yolcu Ağırladı - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı Ağustos Ayında 7.7 Milyon Yolcu Ağırladı

İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, yaptığı açıklamada Ağustos ayında 46 bin 939 uçuş gerçekleştirildiğini ve 7 milyon 720 bin 134 yolcuya ev sahipliği yapıldığını bildirdi. Bilgen, bu başarıda emeği geçen ekip üyelerine teşekkür ederek, ivmeyi artırarak sürdüreceklerine dair inancını vurguladı.

02.09.2024 19:50
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İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ağustos ayı rakamlarını açıkladı. Bilgen, İstanbul Havalimanı'nın geçen ay 46 bin 939 uçuşla 7 milyon 720 bin 134 yolcuya ev sahipliği yaptığını duyurdu.

İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımla Ağustos ayı yolcu ve uçuş verilerini paylaştı. Bilgen yaptığı paylaşımda, "46 bin 939 uçuşun başarıyla tamamlanması ve 7 milyon 720 bin 134 yolcunun ağırlanması İGA ekibimizin sürekli gelişen performansının ve sağlam altyapımızın somut göstergeleridir. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyor ve bu ivmeyi her ay artırarak sürdüreceğimize yürekten inanıyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Havalimanı Ağustos Ayında 7.7 Milyon Yolcu Ağırladı - Son Dakika

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