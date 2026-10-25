İstanbul Küçükçekmece\'de KPSS Ortaöğretim sınavına geç kalan aday sınava alınmadı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde KPSS Ortaöğretim sınavına geç kalan bir aday, sınav binasına alınmadı. Tevfik İleri Anadolu Lisesi'nde yaşanan olayda, adayın sınava girememesi üzerine çevrede bulunan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumuna katılmak isteyen adaylar, sabah saatlerinde sınav merkezlerine geldi. Küçükçekmece'de bulunan Tevfik İleri Anadolu Lisesi'nde de sınav heyecanı yaşandı. Sınava geç kalan bir aday binaya alınmadı. Sınava giremeyen adayın yaşadığı durum, çevrede bulunan vatandaşların tepkisine neden oldu. Bir grup vatandaş, sınav görevlileriyle tartıştı.