İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı çalışanlarına yüzde 25 zam yapıldı

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İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı'nın işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB), çalışanların maaşlarına yılbaşında yapılan yüzde 50 zammın ardından Temmuz 2024 itibariyle yüzde 25 oranında ara zam yapıldığını duyurdu.

Türkiye'nin ikinci, Avrupa'nın dokuzuncu en yoğun havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı'nın işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB), çalışanların maaşlarına yılbaşında yüzde 50 zam yapmıştı. Temmuz 2024 itibariyle de yüzde 25 oranında ara zam yapıldığı belirtildi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı CEO'su Alp Er Tunga Ersoy, çalışanlarla sohbet toplantısında bir araya gelerek zam kararını paylaştı. Ara zam kararı, çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu artırma çabasının bir parçası olarak ekonomik şartlara uyum sağlama, çalışanlarının yaşam standartlarını koruma amacıyla hayata geçirildi. - İSTANBUL