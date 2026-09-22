İstanbul trafiği sabah yüzde 71'e ulaştı, Anadolu Yakası'nda yüzde 83 ölçüldü.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu saat 08.41 itibarıyla yüzde 71 olarak ölçüldü. İBB verilerine göre yoğunluk Avrupa Yakası'nda yüzde 62, Anadolu Yakası'nda yüzde 83 oldu; Mecidiyeköy E-5 Ankara ve Edirnekapı istikametlerinde araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Yoğunluk saat 08.41 itibariyle yüzde 71 olarak ölçülürken, Mecidiyeköy E-5 Ankara ve Edirnekapı istikametindeki araç kuyruğu görüntülendi.
Megakent güne trafikle uyandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 08.41 itibarıyla yüzde 71'e ulaştı. Trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 62, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 83 olarak ölçüldü. Sabah saatlerinde Mecidiyeköy E-5 Ankara ve E-5 Edirnekapı istikametlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaynak: İHA
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