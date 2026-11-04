İstanbul Ümraniye'de scooter sürücüsüne saldıran kişi 180 bin TL ceza, ev hapsi aldı - Son Dakika
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İstanbul Ümraniye'de scooter sürücüsüne saldıran kişi 180 bin TL ceza, ev hapsi aldı

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İstanbul Ümraniye'de 31 Ekim'de scooter sürücüsüne saldıran kişiye 180 bin TL idari para cezası uygulandı ve aracı 60 gün trafikten men edildi. Savcılık işlemlerinin ardından hakimliğe çıkarılan şüpheli hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Ümraniye'de trafikte scooter sürücüsüne saldıran şahıs hakkında 180 bin TL idari para cezası uygulanarak, ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik inceleme başlatıldı. Bu kapsamda 31 Ekim'de Ümraniye'de bir cadde üzerinde İ.T. (25) isimli şahsın aracından saldırı amacıyla inerek scooter sürücüsü olan şahsa saldırıda bulunduğu ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenirken; olaya karışan sürücü yakalandı.

Şahsa yapmış olduğu ihlal nedeniyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4 (Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek) maddesince 180 bin TL idari para cezası uygulanırken; araç 60 gün süreyle trafikten men edildi ve şahsın sürücü belgesine 60 gün süreyle el konularak adliyeye sevk edildi.

Savcılık işlemlerinin ardından hakimliğe çıkarılan şüpheli hakkında ev hapsi yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: İHA
Ev hapsiÜmraniyeİstanbul3. SayfaScooterGüncelYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Ümraniye'de scooter sürücüsüne saldıran kişi 180 bin TL ceza, ev hapsi aldı - Son Dakika
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