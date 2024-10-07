İstanbul'un Kurtuluşu 101. Yıl Dönümünde Kutlandı - Son Dakika
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İstanbul'un Kurtuluşu 101. Yıl Dönümünde Kutlandı

İstanbul\'un Kurtuluşu 101. Yıl Dönümünde Kutlandı

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü, Beşiktaş Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Başkan İmamoğlu, tarihi anı vurguladı ve etkinlikte Melek Mosso sahne aldı.

07.10.2024 07:23  Güncelleme: 07:53
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İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü, Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı.

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü, Beşiktaş Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Programa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, "Bu güzel akşamda sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum sevgili İstanbullular. İstanbul'umuzun kurtuluş yıl dönümü kutlu olsun. Bize bu şehri, bu ülkeyi emanet edenlerin ruhları şad olsun. Her birinizin dedesi, ninesi, atası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ayağa kalkıp, işgalcileri İstanbul'dan evlerine gönderdi. Geldikleri gibi gittiler. İşte bu büyük zafer dünyada yeni bir dönemi başlatmıştır. Milletçe bağımsızlığımıza, onurumuza sahip çıktık. İşgalcilere hadlerini bildirdik. İşgal birlikleri İstanbul'dan ay yıldızlı bayrağımızı selamlayarak ayrıldılar. O günden sonra dünyanın her yerinde işgalcilere, emperyalizme karşı mücadele eden masum ve mazlum milletler bağımsızlık yolunda çok güçlü adımlar atmaya başladı" dedi.

İstanbul'un kurtuluşundan yalnızca 23 gün sonra cumhuriyetin ilan edildiğinin altını çizen İmamoğlu, "Bugün 6 Ekim. Yani 29 Ekim'e 23 gün kala İstanbul'dan o işgal kuvvetlerini gönderdikten sonra 29 Ekim'de cumhuriyet kuruldu. İstanbul'un kurtuluşundan sadece 23 gün sonra hep birlikte o milletimizin gücüyle Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde cumhuriyeti ilan ettik" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte sahne alan Melek Mosso, sevilen şarkılarını seslendirerek alanı dolduran kalabalığa keyifli anlar yaşattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'un Kurtuluşu 101. Yıl Dönümünde Kutlandı - Son Dakika

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