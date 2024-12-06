İstanbul'un Yeni Emniyet Müdürü Selami Yıldız Görevine Başladı - Son Dakika
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İstanbul'un Yeni Emniyet Müdürü Selami Yıldız Görevine Başladı

İstanbul\'un Yeni Emniyet Müdürü Selami Yıldız Görevine Başladı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atanan Selami Yıldız, devir teslim töreniyle görevine başladı. Emekliye ayrılan Zafer Aktaş'tan görevi devralan Yıldız, İstanbul'un huzuru için terörle ve suç örgütleriyle mücadele edeceğini vurguladı. Yıldız, 1968 doğumlu olup, 1986'dan itibaren çeşitli görevlerde bulunmuştur.

06.12.2024 12:43
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atanan Selami Yıldız, görevine başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen devir teslim töreninde Selami Yıldız görevi, yaş haddinden emekliye ayrılan Zafer Aktaş'tan teslim aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen devir teslim töreninde Selami Yıldız, görevi yaş haddinden emekliye ayrılan Zafer Aktaş'tan teslim aldı. Yıldız'a yeni görevinde başarılar dileyen Aktaş, "15 Haziran 2020 tarihinde atanmış olduğum İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevinden emekliliğim ve yaş haddi gerekçesiyle ayrılıyorum. 4.5 yıl İstanbul'un huzuru ve güvenliği, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla sizlerin destekleri, sevgili arkadaşlarımla beraber canla başla görev yaptık. Bu görev süresince bizden desteklerinizi esirgemediniz, her daim yanımızda oldunuz. Başta sayın bakanımıza, sayın valimize, sizlere ve İstanbul halkımıza teşekkür ediyoruz. 1979 yılında teşkilata girdim. Yaklaşık 45 yıllık bir süre zarfında bu teşkilat içerisinde mensubu olmaktan gurur duyduğum. Vatanıma ve milletime hizmet etme şerefine nail olduğum teşkilatımdan görevimi layıkıyla yapmanın huzuruyla emekliye ayrılıyorum. Selami kardeşimiz daha evvelden adına halef ve selef olduğumuz arkadaşımız. Bilgisi, becerisi, birikimi ve kariyeriyle beraber İstanbul'daki görevini layıkıyla yapacağını düşünüyorum. Yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum"dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atanan ve makamı Aktaş'tan devralan Selami Yıldız, bayrak değişiminin İstanbul'a, Türkiye'ye ve polis teşkilatına hayırlı olmasını diledi.

Terör örgütleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleriyle mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini ifade eden İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, "İstanbul'umuzun huzur ve güvenliği için terörle, organize suç örgütleriyle ve zehir tacirleri ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. İstanbul halkımızın desteğiyle bu mücadelemizi hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Bu bayrak değişimi İstanbul'umuza, ülkemize ve teşkilatımıza hayırlı olsun diyorum. Müdürümüzün de emekliliği hayırlı olsun diyorum" şeklinde konuştu. Devir teslim törenin ardından Aktaş ve Yıldız, makam odasında birbirlerine çiçek takdim etti.

İstanbul'un yeni Emniyet Müdürü Selami Yıldız kimdir?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Selami Yıldız, 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Yıldız, 1986 yılında Ankara Polis Koleji'nden, 1990 yılında da Polis Akademisi'nden mezun oldu.

1998 ile 2000 tarihleri arasında Portekiz Büyükelçiliği'nde Güvenlik Ataşesi olarak görev aldı.

2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. Yıldız,

2017 tarihinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine, 2023'te ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı görevine atandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'un Yeni Emniyet Müdürü Selami Yıldız Görevine Başladı - Son Dakika

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