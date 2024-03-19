İstanbul\'un Yıldızları: Bir Mutluluk Hareketi Beşiktaş\'ta Basın Açıklaması Yaptı

Mega kentin trafiğin yoğun olduğu noktalarda bir anda ortaya çıkarak kimi zaman bale yapan, horon tepen, zeybek oynayan kimi zaman da Micheal Jackson dansı yaparak sürücüleri şaşırtan "İstanbul'un Yıldızları" grubu Beşiktaş'ta basın açıklaması yaptı. Grup açıklamalarında, "Bu seçimin, İstanbul'un karşı karşıya olduğu sorunlara çözümler getirecek bir dönüm noktası olduğuna inanıyoruz. İstanbul'a iyi geleceğini, bu şehri mutlu edeceğini düşündüğümüz, bizlere umut veren bir isim var. Bu ismin Murat Kurum olduğuna inanıyoruz. Çünkü Murat Kurum'u İstanbul'un yarınlarındaki en önemli tehdit olan depreme hazırlıkta bir şans olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Mega kentin trafiğin yoğun olduğu noktalarda bir anda ortaya çıkarak kimi zaman bale yapan, horon tepen, zeybek oynayan kimi zaman da Micheal Jackson dansı yaparak sürücüleri şaşırtan "İstanbul'un Yıldızları: Bir Mutluluk Hareketi" grubu Beşiktaş'ta basın açıklaması yaptı.
"Şehrimizin daha yaşanılır bir yer olmasını istiyoruz"
Grup adına konuşan Emrullah Kavak, "Biz, İstanbul'un Yıldızları olarak, şehrimizin her köşesinde umut ve mutluluk tohumları ekmek için bir yola çıktık. İstanbul; tarihin, kültürün ve insanlığın mozaik gibi iç içe geçtiği, her köşesinde ayrı bir güzelliği barındıran eşsiz bir şehir. Gençler olarak, İstanbul'un tüm bu renklerini çok seviyoruz. Biz, İstanbul'un umudu, sokaklarının sesi, bugünün parlayan yıldızları olarak bir araya gelmiş arkadaşlarız. Biz üniversite kantinlerinden sokaklara, tribünlerden eğlence yerlerine, sahillerden parklara her an karşılaştığınız gençlerin ta kendisiyiz. Toplumsal değerlerimizden ve farklılıklarımızdan güç alarak her birimiz kendisini İstanbul'un evladı olarak görüyor, İstanbul'a ailemiz gibi bakıyoruz. Bu bakış açısıyla; yola çıktığımız arkadaşlarımızla birlikte, şehrimizde pozitif değişimler oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenledik. İstanbul'un kaotik trafiğinden sıkılanlara, sürpriz danslarımız ve hediyelerimiz ile bir nebze de olsa nefes aldırdık, farkındalık oluşturduk. Çocukluk oyunlarımızı meydanlarda doyasıya oynadık, hep birlikte güldük, eğlendik ve eğlendirdik. Ancak, tüm bu güzellikler içerisinde İstanbul'u yaşarken, bu şehrin zorluklarının da farkındayız. Bizler İstanbul'un deprem gerçeğiyle yüzleşiyor, trafik çilesini her gün çekiyoruz. Bizler için herhangi bir siyasi parti ve düşünce mensubu olmak ya da olmamak; ortak hayallerimizin ve isteklerimizin olmadığı anlamına gelmiyor. Hep birlikte şehrimizin daha yaşanılır, daha mutlu, daha yeşil ve daha çağdaş bir yer olmasını istiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bütün ümidim gençliktedir' sözünden aldığımız güç ile şehrimizin geleceğini şekillendirmede kritik bir role sahip olduğumuza inanıyoruz" dedi.
"Herkesten Murat Kurum'a destek vermesini istiyoruz"
31 Mart yerel seçimlerini İstanbul için yeniden bir başlangıç olarak gördüklerini söyleyen Beyza Nur Koca ise, "Bu seçimin, İstanbul'un karşı karşıya olduğu sorunlara çözümler getirecek bir dönüm noktası olduğuna inanıyoruz. İstanbul'un Yıldızları olarak seçimden sonra pişman olmamak için sessiz kalmamaya karar verdik ve şimdi sorumluluk duygusuyla harekete geçerek, sesimizi yükseltiyoruz. İstanbul'a iyi geleceğini, bu şehri mutlu edeceğini düşündüğümüz, bizlere umut veren bir isim var. Bu ismin Murat Kurum olduğuna inanıyoruz. Çünkü Murat Kurum'u İstanbul'un yarınlarındaki en önemli tehdit olan depreme hazırlıkta bir şans olarak görüyoruz. Son yıllarda, ülkemizin dört bir tarafında yaşanan afetlerde gösterdiği mücadele, bu görüşümüzü destekledi. Bizlerle birlikte İstanbul'un temel problemlerine ortak akılla kalıcı çözümler üretmesini istiyoruz. İstanbul'u, gençlerin mutluluğunu göz ardı etmeden yönetmesini istiyoruz. İstanbul'un Yıldızları olarak, şehrimize olan sevgimizi ve umudumuzu paylaşan herkesten Murat Kurum'a destek vermesini istiyoruz. Bizler ufukları gözleyen, başları yukarıda istikbalin göklerde olduğunu bilen İstanbul'un Yıldızları'yız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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