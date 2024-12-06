İstanbul Valiliği, Emekli Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a Veda Yemeği Düzenledi - Son Dakika
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İstanbul Valiliği, Emekli Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a Veda Yemeği Düzenledi

İstanbul Valiliği, Emekli Emniyet Müdürü Zafer Aktaş\'a Veda Yemeği Düzenledi

İstanbul Valiliği, görevini devreden emekli İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş için Bahçelievler'deki bir otelde veda yemeği düzenledi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, yeni emniyet müdürü Selami Yıldız ve birçok protokol üyesi katıldı.

06.12.2024 23:10  Güncelleme: 23:16
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İstanbul Valiliği, yaş haddinden emekli olan ve görevini İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'a devreden Zafer Aktaş adına bir veda yemeği düzenledi.

İstanbul Valiliği tarafından emekliye ayrılan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş için bir veda yemeği düzenlendi. Bahçelievler'deki bir otelde gerçekleştirilen programa İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül, yeni İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, ilçe kaymakamları, milletvekilleri, belediye başkanları ve Zafer Aktaş'ın mesai arkadaşları katıldı.

"Görevini hakkıyla yapan bir dostumuzu uğurluyoruz"

Programda konuşan Vali Gül, "Vedalar bilindiği gibi biraz hüzünlü geçer. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Zafer Müdürümüz dört yıldır İstanbul'da görev yaptı. İstanbullulara, devletimize ve milletimize hizmet etti. Hayatının dörtte üçünü polis teşkilatına vakfeden ve Türkiye'nin her yerinde görev yapan bir çizgisi var. Son bir buçuk yıldır birlikte çalıştık. Görev yaptığımız süre içerisinde şuna şahidiz: Mesaisini hiçbir zaman esirgemedi, görevini yaparken hakkıyla yapmaya gayret etti. Bir buçuk yıl içerisinde Zafer Müdür'ün üçten önce uyuduğu görülmemiştir. Hanımefendi ve çocuklarının bu anlamda büyük desteği oldu. Bugün de Zafer Müdür'ün dostlarıyla, mesai arkadaşlarıyla birlikte, usul olduğu üzere bir araya gelmek istedik. Katılan herkese tek tek teşekkür ediyoruz. Allah'ın affetmediği iki şey var: İlki kendisine şirk koşulması, ikincisi kul hakkı. Bir buçuk yıl içerisinde birbirimize mutlaka hakkımız geçmiştir. Bizden yana fazlasıyla helal olsun. Biz Zafer Müdürümüzün çalışkanlığına, dürüstlüğüne, devlet adamlığına ve fedakarlığına şahidiz. Bir mesai arkadaşımızın ötesinde bir dostumuzu, bir kardeşimizi şimdi uğurluyoruz. Kendisinden de bize haklarını helal etmesini istirham ediyoruz. Yeni Müdürümüz Selami Müdürümüze de başarılar diliyorum. Allah kazasız, belasız görev yapmayı nasip etsin" dedi.

"Bu şehrin hakkını vermek için gecemi gündüzüme kattım"

Kendisi için düzenlenen gecede konuşan Zafer Aktaş, "Geçen uzun yıllar edindiğim tecrübeler sonrasında, hamdolsun 15 Haziran 2020'de İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandım. İstanbul deyince bir an nefes alıp durmak gerekiyor. Fatih'in emaneti, şiirlerin sultanı bu eşsiz şehre hizmet etmek biliyorum ki herkese nasip olmaz. Bu şehirde görev yapmanın onuruna eriştiğim için Cenab-ı Allah'ıma şükürler ediyorum. Bu şehrin hakkını vermek kolay değildi. Bu yüzden gecemi gündüzüme kattım. Mesai arkadaşlarımla beraber göreve geldiğimizde, kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranları yüzde 91'lerden yüzde 98'lere; mal varlığına karşı suçlarda aydınlatmalarda ise yüzde 35'lerden yüzde 84'lere yükseldi. Son dört yılda faili meçhul bir cinayetin olmaması bizim mutluluk kaynağımız. İşte bunlar bizim çocuklarımıza bırakacağımız miraslarımız. İstanbul Emniyet Müdürü görevine yeni atanan, geçmişte beraber çalıştığımız kıymetli kardeşim Selami Yıldız'ı tebrik ediyorum. Bundan sonraki görevinde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Valiliği, Emekli Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a Veda Yemeği Düzenledi - Son Dakika

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