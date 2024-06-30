İstanbul Valiliği, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde Yürüyüş Nedeniyle Yolları Trafiğe Kapatıyor - Son Dakika
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İstanbul Valiliği, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde Yürüyüş Nedeniyle Yolları Trafiğe Kapatıyor

İstanbul Valiliği, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sosyal medya platformlarından yapılan protesto yürüyüşü çağrılarına yönelik bir açıklama yaparak, bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

30.06.2024 10:00
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İstanbul Valiliği tarafından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sosyal medya platformlarından yapılan çağrılarla düzenlenmesi planlanan yürüyüş nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi. Yapılan açıklamada, "Çeşitli illegal grupların, sosyal medya platformlarından yaptığı çağrıyla 30.06.2024 Pazar Günü, Taksim-İstiklal Caddesi bölgesinde izinsiz protesto yürüyüşü ve basın açıklaması çağrısı yapıldığı görülmüştür. Valiliğimizce, bu izinsiz organizasyonun engellenmesi amacıyla bir dizi tedbir kararı alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valiliği, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sosyal medya platformlarından yapılan protesto yürüyüşü çağrılarına yönelik bir açıklama yaparak, bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Çeşitli illegal grupların, sosyal medya platformlarından yaptığı çağrıyla 30.06.2024 Pazar Günü, Taksim - İstiklal Caddesi bölgesinde izinsiz protesto yürüyüşü ve basın açıklaması çağrısı yapıldığı görülmüştür. Valiliğimizce, bu izinsiz organizasyonun engellenmesi amacıyla bir dizi tedbir kararı alınmıştır. Bu kapsamda 30.06.2024 Pazar günü saat 08.00 itibariyle; Taksim Meydanı, Cumhuriyet Anıtı, Gezi Parkı, İstiklal Caddesi ve ara sokaklarının Tünel Meydan'a kadar olan bölge ile Karaköy Meydan ve çevresinin araç trafiğine kapatılmasına, yaya trafiğinin ise kontrollü şekilde sağlanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirtilen açıklamada, "Konu kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılması ve kapanan yollara alternatif güzergahlar belirlenmesi kararı alınmıştır. Bu çerçevede saat 10: 00 itibariyle;

1. Sıraselviler Caddesi Hocazade sokak kesişiminden Taksim Meydan istikametine trafiğe kapatılacaktır.

2. Taksim Meydan (büfeler önü) - İstiklal Caddesi'ne bağlanan yol trafiğe kapatılacaktır.

3. Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak - İlk Belediye Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacaktır.

4. Balo sokak- Turnacıbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacaktır.

5. Sadri Alışık Sokak- Atıf Yılmaz Caddesi trafiğe kapatılacaktır.

6. Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti trafiğe kapatılacaktır.

7. Yeni çarşı caddesi -İstiklal Caddesi kesişimi, İstiklal Caddesi istikameti trafiğe kapatılacaktır.

8. Taksim tünel girişinden İstiklal Caddesi istikameti trafiğe kapatılacaktır.

9. Tak-ı Zafer Caddesi trafiğe kapatılacaktır" denildi.

Alternatif yollar ise, "İnönü Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi ve Meclis-i Mebusan Caddesi" olarak belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Valiliği, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde Yürüyüş Nedeniyle Yolları Trafiğe Kapatıyor - Son Dakika

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