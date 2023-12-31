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İstanbul Valisi: İstanbul'un huzurlu bir yeni yıl geçirmesi için tedbirler alındı - Son Dakika
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İstanbul Valisi: İstanbul'un huzurlu bir yeni yıl geçirmesi için tedbirler alındı

İstanbul Valisi Davut Gül, yayımladığı yılbaşı mesajında, İstanbul'un huzurlu bir yeni yıl geçirmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti. Gül, İstanbul'un medeniyetin başşehri olduğunu ve yeni yılda da dünyanın huzur köşelerinden biri olmaya devam edeceğini ifade etti.

İstanbul Valisi: İstanbul\'un huzurlu bir yeni yıl geçirmesi için tedbirler alındı
31.12.2023 - 18:13,  Güncelleme: 18:14
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İstanbul Valisi Davut Gül, medeniyetin başşehri İstanbul'un huzurlu bir yeni yıl geçirmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

İstanbul Valisi Davut Gül, yayımladığı yılbaşı mesajında, "Kıymetli İstanbullular, yeni bir yıla hep birlikte merhaba demenin sevinç ve heyecanı içindeyiz. 2024 yılının insanlığın barışına, ülkemizin ve şehrimizin huzuruna, güzelliklerin artmasına, kardeşliğimizin pekişmesine, milli birlik ve beraberliğimizin devamına vesile olmasını temenni ediyorum. Kadim şehrimiz, inanıyorum ki yeni yılda da dünyanın huzur köşelerinden biri olmaya, sahip olduklarını korumaya ve yaşatmaya, yenilenmeye, gelişmeye, değişmeye, zamanın getirdikleriyle donanmaya devam edecek; Türkiye'nin ufuk çizgisi olmayı sürdürecektir. Medeniyetimizin başşehri İstanbul'umuzun huzurlu bir yeni yıl geçirmesi için gerekli tüm tedbirleri aldık. İlgili birimlerimizle hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle 2024 yılının İstanbul'umuza, Türkiye'mize, tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Bütün hemşehrilerimin yeni yılını tebrik ediyor, selamlarımı, saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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