İstiklal Marşı'nın 104. Yıldönümü Paneli - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın 104. Yıldönümü Paneli

İstiklal Marşı\'nın 104. Yıldönümü Paneli

OMÜ'de düzenlenen panelde İstiklal Marşı'nın tarihi ve edebi önemi vurgulandı.

12.03.2025 16:33
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulamaları Merkezi tarafından, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Milli Marş olarak kabul edilmesinin 104. yıldönümü dolayısıyla "Tarihi Süreç ve Edebi İçeriği ile İstiklal Marşı" konulu panel düzenlendi.

Panelin moderatörlüğünü Merkez Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan üstlenirken, etkinlikte Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi ve Mehmet Akif Ersoy'un bu mücadeledeki rolü vurgulandı. Prof. Dr. Çağlayan, Batı emperyalizminin 'Şark Meselesi' kapsamında Anadolu'daki Türk-İslam varlığını yok etme girişimlerine dikkat çekerek, Birinci Dünya Savaşı sonrası Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bağımsızlık mücadelesinden asla taviz vermeyeceğini dünyaya ilan ettiğini belirtti.

Milli Mücadele döneminin önemli isimlerinden Mehmet Akif Ersoy'un, bir para ödülü karşılığında milli marş yazmayı reddettiğini hatırlatan Çağlayan, Ersoy'un halkı Milli Mücadele'ye destek olmaya çağırdığını da ifade etti.

"Milli marş, ulus devletlerinin sembolüdür"

Panelde konuşan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü'nden Prof. Dr. Nedim İpek, milli marşların ulus devletlerinin önemli sembollerinden biri olduğunu vurguladı. Ulus devletlerin ortak sembollerinin vatan, toplum, resmi dil, bayrak ve milli marş olduğunu, bu unsurların toplumsal kimliği pekiştirdiğini söyleyen Prof. Dr. İpek, Türkiye'de Mahmudiye, Mecidiye, Aziziye ve Reşadiye gibi marşların bestelendiğini fakat halk tarafından benimsenmediğini belirtti. İpek, Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nın ise halkın duygu ve düşüncelerini en iyi yansıtan eser olarak kabul edildiğini kaydetti.

"İstiklal Marşı'nın ne bir kelimesi değiştirilebilmiş ne de yerine başka bir marş konulabilmiştir"

OMÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Bayram, İstiklal Marşı'nın edebi yönünü değerlendirdi. Bayram, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nda kullandığı kavramlarla milli ve manevi değerleri en güçlü şekilde ifade ettiğini söyledi. Ersoy'un duasının kabul edilmiş olduğunu belirten Bayram, bugüne kadar İstiklal Marşı'nın ne bir kelimesinin değiştirilebildiğini ne de yerine başka bir marş konulabildiğini ifade etti.

Panelin sonunda, Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, panelistlere teşekkür belgelerini takdim etti. Milli Mücadele kahramanlarının ve Mehmet Akif Ersoy'un ruhlarına rahmet dileyen Çağlayan, katılımcılara da teşekkür ederek paneli sonlandırdı.

Etkinliğe, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstiklal Marşı'nın 104. Yıldönümü Paneli - Son Dakika

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