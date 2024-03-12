Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısı ile bir kutlama programı düzenlendi.
Osmaneli Şehit Osman Er Anadolu İmam Hatip Lisesinde Cumhuriyet Ortaokul öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu olduğu programa, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Cumhuriyet Savcısı İsmail Küçükdağ, İlçe Jandarma komutanı Teğmen Mustafa Güzel,Emniyet Müdür vekili Emniyet Amiri Selçuk Karakaş, Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, okul müdürleri, öğretmenler, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Cumhuriyet Ortaokul öğretmenlerinden Aytekin Aydın "Yüce milletimizin bağımsızlığına ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştırarak milletimizin sembolü olan İstiklal Marşımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 103. yıldönümünü kutluyoruz. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınarak kahraman ordumuza ithaf edilen, 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük bir coşkuyla ve oy birliğiyle milli marş olarak kabul edilen İstiklal Marşımız, milletimizin yurt ve bayrak sevgisinin, özgür ve bağımsız yaşama tutkusundan ödün vermeden haksızlıklara karşı dimdik ayakta durarak yeniden var olma mücadelesinin simgesi olmuştur" dedi.
Daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanıp sunulan programda şiirler okundu. Okullar arasında düzenlenen 'İstiklal Marşını en güzel okuma' yarışmasında dereceye giren öğrencilerin milli marşı okumaları ve protokolün öğrencilere çeşitli hediyelerin verilmesiyle program sona erdi. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Bilecik'te İstiklal Marşı'nın 103. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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