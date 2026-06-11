Malatya'da Çocuklar İstiklal Marşı'na Saygı Duruşu

Malatya'da okulda okunan İstiklal Marşı'nı duyan çocuklar, oyunlarını bırakarak hazır ola geçti. Çocukların marşa eşlik ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi Ziraat Sokak'ta meydana geldi. Bölgede bulunan bir okulda gerçekleştirilen etkinlik sırasında okunan İstiklal Marşı'nı duyan, yakındaki bir sitenin bahçesinde oyun oynayan çocuklar oyunlarını yarıda bıraktı. Hazır ola geçerek İstiklal Marşı'na eşlik eden çocuklar, marşın sona ermesinin ardından yeniden oyunlarına döndü.

Duygulandıran anlar sitenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. - MALATYA