İSU\'nun su kaçağı tespit cihazı depremde hayat kurtardı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü personelleri, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde "su kaçağı tespit" cihazıyla enkaz altında yaşam belirtisi tespit ederek birçok canın kurtarılmasına vesile oldu. İSU'nun akustik dinleme cihazı, su arızalarını tespit etmenin ötesinde, enkazda hayat kurtaran bir teknolojiye dönüştü.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü ekipleri, afet bölgelerine yardım ulaştırdı. Ekipler, bir yandan tankerlerle içme suyu ihtiyacını karşılarken, diğer yandan da su kaçağı tespit cihazıyla enkaz altında kalan çok sayıda afetzedeyi kurtardı. Cihazları ve tecrübeli personelleriyle afet bölgelerinde günlerce görev yapan İSU, enkazdan canlı kurtarma çalışmalarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri başta olmak üzere, diğer kurumların arama kurtarma ekiplerine de yardımcı oldu.

"Birçok noktada arama kurtarma ekiplerimize destek olduk"

İSU Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Kenan Yaralı, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından afet bölgesine öncelikle içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla tanker gönderdiklerini belirtti. İlk olarak içme suyu ihtiyacını karşıladıklarını, ardından da enkaz çalışmalarında görev aldıklarını ifade eden Yaralı, teknik ekiplerle arama kurtarma ekiplerine nasıl destek olabilecekleri konusunda çalışma yaptıklarını ve içme suyu hatlarındaki arızaları tespit etmek için kullandıkları akustik dinleme cihazıyla bölgeye intikal ettiklerini söyledi. Yaralı, "Yaptığımız çalışmalarla birçok noktada arama kurtarma ekiplerimize destek olduk" dedi.

"Cihazın çok faydası oldu"

Akustik dinleme cihazının enkaz altında kalan yaralıların yerinin tespit edilmesinde fayda sağladığını vurgulayan Yaralı, "Cihaz tek başına bir arama kurtarma enstrümanı değil ama ekiplerimizi yönlendirme noktasında büyük faydası oldu. Bu cihaz bütün su ve kanal idarelerinde var. Bu tarz afet bölgelerinde arama kurtarma ekiplerine destek sağlamak için bu cihazlar kullanılabilir. Biz denedik ve faydasını gördük. Biz bu cihazın arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmasını öneriyoruz" diye konuştu.

"İlk kez kullanıldı"

İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Kenan Yaralı, su arızasını tespit eden akustik dinleme cihazının afet bölgelerindeki arama kurtarma faaliyetlerinde ilk kez İSU tarafından kullanıldığını ifade ederek, "Deprem bölgesinde bunun üzerine çalışan bizden başka ekip yoktu. Termal kameralar ve yüksek teknolojik cihazlar kullanıldı, ancak bu cihaz destek anlamında ilk kez kullanıldı" şeklinde konuştu.

"Enkazlarda bizzat çalıştık"

İçme Suyu ve Kanalizasyon Şube Müdürü Mehmet Sarıoğlu ise depremin haberini alır almaz büyük bir üzüntüyle yola çıktıklarını anlattı. Sarıoğlu, "Kendi aramızda 'Ne yapabiliriz?' diye düşünürken, arıza tespit ettiğimiz cihazımızla enkazdan canlı kurtarma fikri aklımıza geldi. İdaremizin, amirlerimizin desteğiyle afet bölgesine intikal ettik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın önderliğinde enkazlarda bizzat çalıştık. İlk gittiğimizde ekip başı 400 enkazla çalışmalara başladık ve giderek bu sayı azaldı. Cihazımız canlı kurtarma noktasında Allah'a şükürler olsun etkili oldu" ifadelerini kullandı.

"İğne deliği kadar olan arızayı tespit ediyoruz"

Mehmet Sarıoğlu, İSU ekiplerinin akustik dinleme cihazıyla itfaiye başta olmak üzere birçok kurumun arama kurtarma ekiplerine ve vatandaşlara yardımcı olduklarını kaydederek, "Önerimiz şu; afet bölgelerine itfaiye ekipleri yönlendirilirken, yanlarında su ve kanal idaresindeki ekipler ve ekipmanlar da olursa daha fazla canlı kurtarabiliriz. Bu cihazın kullanım alanı su arızalarıdır. İğne deliği kadar olan arızayı tespit ediyoruz. 'Suyun küçük sesini bile bulabildiğimize göre niye canlı bulmayalım' dedik ve bu şekilde yola çıktık" dedi.

"Çok acı bir olaydı"

Afet bölgesinde görev alan İSU personelleri arasında bulunan fiziki su kayıp-kaçak personeli Tunahan Karamahmutoğlu, "Afet bölgesindeki saha çalışmalarına dinleme cihazlarıyla gittik. Orada çalışmalar yaptık ama öncelikle şunu belirtmek istiyorum; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Çok acı bir olaydı. Allah bir daha yaşatmasın" diye konuştu. Karamahmutoğlu, akustik dinleme cihazı sayesinde birçok cana ulaştıklarına da dikkat çekti. - KOCAELİ