İsveç'in Göteborg kentinde Filistin'e destek gösterisi

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İsveç'in Göteborg kentinde yaşayan halk, Filistin'e destek için sokaklara döküldü.

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına başlamasının ardından dünya genelinde başlayan Filistin'e destek gösterileri sürüyor. ABD'de üniversitelerde gerçekleştirilen gösterilerin ardından bugün de İsveç'in Göteborg kentinde yaşayan halk Filistinliler için sokaklara döküldü. Onlarca kişi Filistin bayrakları ile Göteborg sokaklarında yürüdü. En kısa sürede Gazze'de ateşkes sağlanmasını isteyen göstericiler, "Özgür Filistin", "İsrail'i boykot et" ve "Hemen şimdi ateşkes" yazılı pankartlar taşıdı. - GÖTEBORG