İsveç-Türkiye Güvenlik Toplantısı İptal

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Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulan Türkiye ile İsveç arasında yapılacak Güvenlik Mekanizması Toplantısı, İsveç Dışişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'nın bulunduğu uçağın arızalanmasıyla iptal edildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın duyurduğu Ankara'da yapılması planlanan Türkiye ile İsveç arasında Güvenlik Mekanizması Toplantısı'na katılmak üzere yola çıkan İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Adalet Bakanı Gunnar Strömmer'in uçağının havada arızalanması ile Polonya üzerinden tekrar Stockholm'e döndü.

İsveç heyetinin Stockholm'e dönmesi ile Ankara'da düzenlenecek toplantı iptal edildi. - ANKARA