İsviçre'den dünya turuna çıkan çift Türkiye'ye geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İsviçre'den dünya turuna çıkan çift Türkiye'ye geldi

İsviçre\'den dünya turuna çıkan çift Türkiye\'ye geldi

İsviçre'de yaşayan Melanie Senn ve Jan Schneider çifti, 3 ay önce bisikletleriyle dünya turuna çıktı. Türkiye'ye gelen çift, Konya'nın Karapınar ilçesinde kamp yaparak yolculuklarına devam etti. Çift, Meke Gölü'nü ziyaret ederek gölün kuraklık nedeniyle suyunun çekilmesine üzüldüklerini belirtti. Türkiye'den sonra Gürcistan, Ermenistan, İran ve Çin'e gitmeyi planlayan çift, dünyayı bisikletleriyle gezmek istediklerini ifade etti.

20.05.2024 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsviçre'den 3 ay önce çıktıkları dünya turunda Türkiye'ye gelen çift, Konya'nın Karapınar ilçesinde kamp yaptı.

İsviçre'de yaşayan Melanie Senn ve Jan Schneider çifti 3 ay önce bisikletleri ile dünya turu için yola çıktı. Tura başladıkları günden itibaren 4 bin 100 kilometre pedal çevirdiklerini ve günde en az 5 saat bisiklet kullandıklarını anlatan çift, Meke Gölü'ne ulaştı ve burada kamp yaptı. Bisiklet turunda Meke Gölü'nü gezen çift daha önce fotoğraflarını gördükleri gölün kuraklık nedeni ile suyunun çekilmesine üzüldüklerini ancak gölün oluşumunun insanları her hali ile etkilediğini belirtti.

İsviçreli çift, üç ay önce İsviçre'den yola çıktıklarını belirterek, "Dünyadaki insanları kültürleri ve doğasını çok merak ediyorduk. Bu yüzden bisikletimiz ile gezmeye karar verdik. Hırvatistan üzerinden Slovenya, Yunanistan gibi ülkeleri gezip Türkiye'ye ulaştık. Fethiye, Antalya, Alanya basta olmak üzere bir çok yeri gezdik. Türkiye'den sonra Gürcistan, Ermenistan, İran ve Çin'e gideceğiz. Dünyayı bisikletimiz ile gezmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İsviçreli turistler Karapınar'dan Kapadokya'ya gitti. - KONYA

Kaynak: İHA

Ermenistan, Gürcistan, Karapınar, Türkiye, İsviçre, Konya, Dünya, İran, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İsviçre'den dünya turuna çıkan çift Türkiye'ye geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:22 Kazadan yeni görüntüler Reisi’nin naaşını böyle taşıdılar Kazadan yeni görüntüler! Reisi'nin naaşını böyle taşıdılar
14:00 Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı
12:55 Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran’da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu
12:12 İran’da Reisi’nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak “Muhbir“ devraldı İran'da Reisi'nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak "Muhbir" devraldı
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
14:09 Kızılcık Şerbeti ekibi, uyuşturucu alırken polise yakalanan Feyza Civelek’e sahip çıktı Kızılcık Şerbeti ekibi, uyuşturucu alırken polise yakalanan Feyza Civelek'e sahip çıktı
14:03 Verilmiş sadakası varmış Beşiktaş’ın yıldızı Jean Onana’ya kurşun yağdırdılar Verilmiş sadakası varmış! Beşiktaş'ın yıldızı Jean Onana'ya kurşun yağdırdılar
13:46 TFF, Süper Lig’in son haftasının programını açıkladı TFF, Süper Lig'in son haftasının programını açıkladı
13:36 Ayhan Bora Kaplan’ın işkencesine uğradığını iddia eden Erkan Doğan: Ali Yerlikaya’ya güvendim, o yüzden buradayım Ayhan Bora Kaplan'ın işkencesine uğradığını iddia eden Erkan Doğan: Ali Yerlikaya'ya güvendim, o yüzden buradayım
13:01 Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çifti boşanma söylentisini yalanladı Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çifti boşanma söylentisini yalanladı
11:36 Reisi’nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail’den ilk yorum: Dahlimiz yok Reisi'nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk yorum: Dahlimiz yok
11:33 Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti
11:27 Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı Saldırgan az kalsın boğuluyordu Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı! Saldırgan az kalsın boğuluyordu
10:57 Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi? Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 14:46:39. #1.12#
SON DAKİKA: İsviçre'den dünya turuna çıkan çift Türkiye'ye geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement