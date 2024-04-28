İtalyan bisikletli gezgin Balıkesir'de yardım buldu - Son Dakika
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İtalyan bisikletli gezgin Balıkesir'de yardım buldu

İtalyan bisikletli gezgin Balıkesir\'de yardım buldu

Moğolistan'a gitmek için yola çıkan İtalyan bisikletli gezgin Rudy di Flavio, Balıkesir'in Havran ilçesinde yolunu kaybetti. Esnaf Ahmet Yıldız, Flavio'ya yardım ederek Türk misafirperverliğini gösterdi. Yıldız, Flavio'yu camide misafir etti ve ihtiyaçlarını karşıladı.

28.04.2024 16:15
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Bisikleti ile Moğolistan'a giderken yolunu şaşıran İtalyan bisikletli gezgine Balıkesir'in Havran ilçesinde esnaf sahip çıkarak Türk misafirperverliğini gösterdi.

İtalyan fizyoterapist Rudy di Flavio (31), 40 gün önce İtalya'dan Moğolistan'a gitmek için yola çıktı. Flavio, Balıkesir'in Havran ilçesinde yolunu şaşırdı. Yıldız Çiçekçilik sahibi Ahmet Yıldız isimli esnaf, bisikletli turisti çaresiz ve endişeli bir şekilde görünce yardımına koştu. Yıldız, şunları söyledi: "Rudy yolunu kaybetmiş. Endişeyle etrafa bakınıyordu telefondaki çevrim ile diyalog oluşturduk. İtalya'dan Moğolistan'a giderken ülkemize uğramış. Bizler kendisine her konuda yardımcı olduk. İslam dinine son derece saygılı biri, cami içinde misafir edileceğini öğrenince banyo yapmak istedi. İlçemizdeki hamam müsait olmadığı için gasilhanede banyo yapmasını sağladık. Güzel bir şekilde ağırladık. Yardımcı olduk. Türk misafirperverliğimizi gösterdik. Camide misafir ettik, bizlere defalarca teşekkür etti" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İtalyan bisikletli gezgin Balıkesir'de yardım buldu - Son Dakika

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