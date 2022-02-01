İvrindi'de en düşük net maaş 5106 lira - Son Dakika

İvrindi Belediyesi Hizmet İş Sendikası arasında çalışana verilecek en düşük net maaşın 5106 lira olacağı protokol; Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Hizmet İş Balıkesir temsilcisi Savaş Dal, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Önder ve belediye çalışanlarının katılımları ile imzalandı.

127'den 167'ye belirlenen asgari ücret sonrasında ciddi anlamda maaş zammı yaptık diyen İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz " İşçimizin aldığı günlük yevmiyeler 127 TL'den 167 TL'ye, işçilerimize verdiğimiz 20 günlük ikramiyeyi 25 güne, yakacak yardımlarını 200 TL'den 300 TL'ye, yol ücretlerini 15 TL'den 20 TL'ye yine aynı ücrette olan yemek ücretini 15 TL'den 20 TL'ye çıkarttık. Bayramdaverdiğimiz 200 TL'lik yardımımızı 300 TL'ye çıkararak 100 TL'lik fiyat artışı gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz zamlarımız sadece bunlarla sınırlı değil elbet. Çocuklu ailelerimiz ve okuyan çocuklu ailelerimiz için de ekstra fiyat artışı düzenlemesi gerçekleştirdik. Yılda bir defaya mahsus verdiğimiz eğitim yardımlarımızı İlkokul için 150 TL'den 200 TL'ye, Ortaokul için 175 TL'den 225 TL'ye, lise ve dengi okullar için 200 TL'den 250 TL'ye, yüksek okullar için de 225 TL'den 275 TL'ye çıkaracak anlaşmayı sağladık. Bir nebze de olsa çalışanımızı rahatlatacak, nefes almasını sağlayacak bu anlaşmamızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Sahada yürütülen etkin çalışmanın maaşlara da yansıyacağını ifade eden Başkan Cengiz " Bizim merkez dahil 69 kırsal mahallemize hizmet ulaşımında köprü vazifesi gören kıymetli mesai arkadaşlarımızı mutlu edeceğiniz düşündüğümüz bir haberle geldik. Uzun süredir sendika ile belediyemiz arasında süren pazarlıklar sonucu işçimizin eline geçecek net maaşın minimum 5106 lira olması konusunda mutabık kaldık. Daima işçiyi koruyan, kollayan ve çalışanımızın yanında duran bir yönetim anlayışına sahibiz. Personelimiz bir dakika dahi ek mesai harcasa o emeğinin karşılığını bu zamana kadar aldı bundan sonra da almaya devam edecek. Bizlere köprü olan, ilçemizin en iyi hizmet almasında emeği büyük olan gece-gündüz, hafta sonu, bayram, yılbaşı demeden, soğukta, yağmurda, ayazda, karda fedakarca çalışan emekçi kardeşlerime, sonra İvrindi Belediyesi'ne ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum." - BALIKESİR