İyilik Ailesi Derneği\'nden Engelli Bireylere Destek

Türkiye genelinde yürüttüğü yardım çalışmalarıyla ihtiyaç sahiplerinin hayatına dokunan İyilik Ailesi Derneği, Gönüllere Dokunma Projesi çerçevesinde bir engelli bireyin daha yüzünü güldürdü. Proje kapsamında 19 yaşındaki İrem Kumru da akülü arabasına kavuşarak büyük bir mutluluk yaşadı.

İyilik Ailesi'nin kurucusu ve başkanı, polis memuru Mustafa Şahin öncülüğünde sürdürülen kampanya, ülke genelinde engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bugüne dek yüzlerce kişiye umut olan bu gönüllü hareket, Niğde'de de etkili bir şekilde yürütülüyor. 19 yaşındaki İrem Kumru'nun akülü araç talebine kayıtsız kalmayan gönüllülerince temin edilen akülü araç, İyilik Ailesi Niğde Temsilcisi ve aynı zamanda Niğde Belediyesi çalışanı İsmail Tekin tarafından aileye teslim edildi.

İrem Kumru ve ailesi bu anlamlı hediye için İyilik Ailesi Derneği gönüllülerine teşekkür etti. - NİĞDE