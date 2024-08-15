İzel, Bilecik Açıkhava Konserlerinde Son Sahne Aldı - Son Dakika
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İzel, Bilecik Açıkhava Konserlerinde Son Sahne Aldı

İzel, Bilecik Açıkhava Konserlerinde Son Sahne Aldı

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen Açıkhava konserlerinde son sahne alan isim şarkıcı İzel oldu. Bilecik halkı, 3 gün boyunca şarkıcılarla eşsiz bir gece yaşadı.

15.08.2024 15:26  Güncelleme: 15:28
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Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen Açıkhava konserlerinde son sahne alan isim şarkıcı İzel oldu.

Bilecik Belediyesi tarafından Gölpark amfi tiyatroda düzenlenen Açıkhava konserleri 3 gün sürdü. 3 gün boyunca Bilecik halkı ile buluşan şarkıcılar eşsiz gece yaşattı.

Amfi tiyatroda sahne alan son isim ise şarkıcı İzel oldu. İzel'i dinlemeye gelen vatandaşlar hem 90'lar müziğinin eşsiz şarkılarına eşlik etti hem de eğlenceli anlar yaşadı.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, sahnede İzel ile bir araya gelerek teşekkür etti. Eşsiz konserlerin sona erdiğini ancak çeşitli etkinliklerin devam edeceğini belirten Başkan Subaşı, "Açıkhava konserlerimizi İzel'in muhteşem performansı ile noktaladık. 3 gün boyunca vatandaşlarımızla birlikte özlemini duyduğumuz 90'lar ruhunu hissetmek oldukça keyifliydi. Atatürk ve Cumhuriyet ateşimizin hiçbir zaman sönmeyeceği, sanat ve müzik dolu günlerde yeniden sizlerle buluşmak dileğiyle" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzel, Bilecik Açıkhava Konserlerinde Son Sahne Aldı - Son Dakika

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