İZELMAN Anaokulları Öğretmenler Günü\'nü Coşkuyla Kutladı

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İZELMAN Anaokulları'nda görev yapan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen gecede gönüllerince eğlenerek kutladı. 10 ve 30 yıl arasında görev yapan öğretmenler de plaket ile onurlandırıldı.

Yeni eğitim öğretim yılına 4 yeni okul açarak giren, böylelikle okul sayısını 18 çıkaran İZELMAN Anaokulu ve Kreş Eğitim Merkezleri'nde görev yapan öğretmenler kutlama gecesinde bir araya geldi. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen geceye İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Pınar Okyay ve İsmail Mutaf, İZELMAN Yönetim Kurulu Başkanı Aybala Yentürk, İZELMAN Genel Müdürü Erdem Sevinç, İZELMAN AŞ yönetim kurulu üyeleri, genel müdür yardımcıları ve İZELMAN Anaokulları Müdürlüğü eğitmenleri ve kadrosu katıldı.

Öğretmenlere plaket

İZELMAN AŞ Anaokulları Müdürlüğü'nün en eski personeli, 31 yıllık meslek hayatıyla anaokullarında öğretmenlik, şeflik ve şu anda da müdürlük görevini yürüten Eda Kaygusuz başta olmak üzere 10 ve 30 yıl arasında görev yapan tüm personele plaket ve çiçek takdim edildi.

Okul sayısı ikiye katlanacak

Organizasyonun açılış konuşmasını yapan İZELMAN Yönetim Kurulu Başkanı Aybala Yentürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler; yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' sözüyle öğretmenlere verdiği değeri ve güveni net bir şekilde ortaya koyduğunu belirterek, "Bugün burada, toplumumuzun en değerli yapı taşlarından biri olan kıymetli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlamak için toplandık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın önderliği ve rehberliğinde İzmir'in farklı bölgelerinde yer alan anaokullarımızın sayısını 14'ten 18'e yükselttik. Yine başkanımızın vizyon ve önderliğinde okullarımızın sayısını ikiye katlamayı amaçlıyoruz" dedi.

"Öğretmenler gününüz kutlu olsun"

Okul öncesi eğitimin önemine vurgu yapan Yentürk, çocuklarımızın gelecekte başarılı, özgüvenli ve uyumlu bireyler olabilmeleri için attıkları ilk adımın okul öncesi eğitimle başladığını dile getirdi. Yentürk şunları söyledi: "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk eğitimin gücüne inanarak, ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine taşımak için öğretmenlerin rehberliğinin şart olduğunu vurgulamıştır. Bu sebeple, Öğretmenler Günü'nün Atatürk'ün başöğretmenliği kabul ettiği 24 Kasım'da kutlaması, öğretmenliğin toplumsal ve tarihi önemine olan inancımızı simgeler. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bizlere emeği geçen tüm öğretmenlerimizi saygıyla anıyoruz"

İZELMAN Anaokulları Müdürlüğü'ne bağlı 18 okulun öğretmenleri bu özel gecede İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği TEMO Orkestrasının şarkıları ile gönüllerince eğlendi. - İZMİR