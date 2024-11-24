İZELMAN Anaokulları Öğretmenler Günü'nü Coşkuyla Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İZELMAN Anaokulları Öğretmenler Günü'nü Coşkuyla Kutladı

İZELMAN Anaokulları Öğretmenler Günü\'nü Coşkuyla Kutladı

İZELMAN Anaokulları'nda görev yapan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen özel bir gecede kutladı. Plaketle onurlandırılan öğretmenler, yeni okul açılışlarıyla okul sayısının artırıldığını duyurdular.

24.11.2024 10:51  Güncelleme: 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZELMAN Anaokulları'nda görev yapan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen gecede gönüllerince eğlenerek kutladı. 10 ve 30 yıl arasında görev yapan öğretmenler de plaket ile onurlandırıldı.

Yeni eğitim öğretim yılına 4 yeni okul açarak giren, böylelikle okul sayısını 18 çıkaran İZELMAN Anaokulu ve Kreş Eğitim Merkezleri'nde görev yapan öğretmenler kutlama gecesinde bir araya geldi. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen geceye İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Pınar Okyay ve İsmail Mutaf, İZELMAN Yönetim Kurulu Başkanı Aybala Yentürk, İZELMAN Genel Müdürü Erdem Sevinç, İZELMAN AŞ yönetim kurulu üyeleri, genel müdür yardımcıları ve İZELMAN Anaokulları Müdürlüğü eğitmenleri ve kadrosu katıldı.

Öğretmenlere plaket

İZELMAN AŞ Anaokulları Müdürlüğü'nün en eski personeli, 31 yıllık meslek hayatıyla anaokullarında öğretmenlik, şeflik ve şu anda da müdürlük görevini yürüten Eda Kaygusuz başta olmak üzere 10 ve 30 yıl arasında görev yapan tüm personele plaket ve çiçek takdim edildi.

Okul sayısı ikiye katlanacak

Organizasyonun açılış konuşmasını yapan İZELMAN Yönetim Kurulu Başkanı Aybala Yentürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler; yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' sözüyle öğretmenlere verdiği değeri ve güveni net bir şekilde ortaya koyduğunu belirterek, "Bugün burada, toplumumuzun en değerli yapı taşlarından biri olan kıymetli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlamak için toplandık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın önderliği ve rehberliğinde İzmir'in farklı bölgelerinde yer alan anaokullarımızın sayısını 14'ten 18'e yükselttik. Yine başkanımızın vizyon ve önderliğinde okullarımızın sayısını ikiye katlamayı amaçlıyoruz" dedi.

"Öğretmenler gününüz kutlu olsun"

Okul öncesi eğitimin önemine vurgu yapan Yentürk, çocuklarımızın gelecekte başarılı, özgüvenli ve uyumlu bireyler olabilmeleri için attıkları ilk adımın okul öncesi eğitimle başladığını dile getirdi. Yentürk şunları söyledi: "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk eğitimin gücüne inanarak, ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine taşımak için öğretmenlerin rehberliğinin şart olduğunu vurgulamıştır. Bu sebeple, Öğretmenler Günü'nün Atatürk'ün başöğretmenliği kabul ettiği 24 Kasım'da kutlaması, öğretmenliğin toplumsal ve tarihi önemine olan inancımızı simgeler. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bizlere emeği geçen tüm öğretmenlerimizi saygıyla anıyoruz"

İZELMAN Anaokulları Müdürlüğü'ne bağlı 18 okulun öğretmenleri bu özel gecede İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği TEMO Orkestrasının şarkıları ile gönüllerince eğlendi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Öğretmenler Günü, Öğretmenler Günü, Etkinlikler, İzelman, Kültür, Eğitim, izmir, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel İZELMAN Anaokulları Öğretmenler Günü'nü Coşkuyla Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:02 Tunceli’ye kayyum atanan Tekbıyıkoğlu, X hesabındaki “Dersim“ ifadesini değiştirdi Tunceli'ye kayyum atanan Tekbıyıkoğlu, X hesabındaki "Dersim" ifadesini değiştirdi
11:26 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor
10:53 Bedri Usta’nın kardeşinin rezidanstaki sır ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı Bedri Usta'nın kardeşinin rezidanstaki sır ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
10:46 Konya’yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli Konya'yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli
10:28 Çin’in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:41 Türkiye’nin ilk insanımsı yapay zekalı robotu öğretmenliğe başladı Türkiye'nin ilk insanımsı yapay zekalı robotu öğretmenliğe başladı
09:40 ’Manisa’ya Çin sokağı’ iddiası: Belediye başkanından açıklama 'Manisa'ya Çin sokağı' iddiası: Belediye başkanından açıklama
09:35 Fenerbahçe’ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti Fenerbahçe'ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti
09:33 Kış gelince fiyatı tavan yaptı Kış gelince fiyatı tavan yaptı
09:31 Emekli öğretmenden örnek davranış Emekli öğretmenden örnek davranış
09:20 Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
09:11 Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 12:25:20. #1.13#
SON DAKİKA: İZELMAN Anaokulları Öğretmenler Günü'nü Coşkuyla Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.