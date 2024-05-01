İzmir Aliağa\'da 1 Mayıs İşçi Bayramı Coşkusu

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İzmir'in Aliağa ilçesinde, 1 Mayıs İşçi Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Aliağa 1 Mayıs tertip komitesinin düzenlediği kutlamalarda, işçiler sabahın erken saatlerinde Aliağa Petrol-İş Sendikası binası önünde toplandı. Oluşturulan kortej, İstiklal Caddesi boyunca Demokrasi Meydanı'na kadar coşkulu bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Aliağa Demokrasi Meydanı'nda saygı duruşu ve istiklal marşının ardından ilk konuşmayı Aliağa Petrol İş Şube Başkanı Hasan Toptan yaptı. Toptan, "İnsanca bir yaşam ve güzel bir gelecek isteyenler, eşitlikten ve adaletten yana olanlar; 1 Mayıs İşçi Bayramı, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun" diyerek, tüm emekçilere seslendi.

"Emekçilerin hakları tehdit altında"

Toptan, sermayenin çıkarları doğrultusunda uygulanan politikaların işçi sınıfının temel haklarını tehdit ettiğine dikkat çekti. "Emekli aylıkları sefalet düzeyinde, enflasyon nedeniyle alım gücümüz azalıyor" diyerek, adaletsiz vergi sistemi ve iş cinayetleri gibi ciddi sorunlara işaret etti.

"Güzel bir gelecek umuduyla bir araya geldik"

Hasan Toptan, işçilerin ve sendikaların sorunlara karşı en güçlü silahının, 1 Mayıs ruhuna uygun bir şekilde mücadele etmek ve örgütlenmeyi güçlendirmek olduğunu vurguladı. "Bu talepler doğrultusunda biz emekçiler sesimizi daha çok yükseltmeli, örgütlü gücümüzü göstermeliyiz" diyerek, tüm emekçileri mücadeleye ve dayanışmaya davet etti.

Aliağa Petrol İş Şube Başkanı Hasan Toptan'nın konuşmasının ardından 1 Mayıs tertip komitesinin hazırladığı basın açıklamasını Aliağa 7 Nolu Eğitim İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Gök okudu. Gök, "İşçiler, memurlar, emekliler ve gençlerin, insanca bir yaşam ve güzel bir gelecek umuduyla bir araya geldiklerini belirtti. Gök, "Bugün burada, insan onuruna yakışır çalışma imkanlarını savunuyoruz" dedi.

"Genişletilmiş sosyal haklar istiyoruz"

Son olarak Gök, sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini, işçi düşmanı işverenlere karşı sendikal güvencelerin arttırılması gerektiğini vurguladı. "Örgütlenmeye karşı olan işçi düşmanı işverenlere karşı işçinin sendikal güvenceleri arttırılsın. Sendikal haklarımızı kullanmak, insanca yaşamak, alın terimizle ürettiğimiz değerlerden adil pay almak istiyoruz. Grev, örgütlenme ve toplu sözleşme hakkımızı sınırsız kullanmak istiyoruz. Dengeli ve yeterli bir ücret, genişletilmiş sosyal haklar talep ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından işçiler Demokrasi Meydanı'nda halaylar çekti. Daha sonra İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak olan miting için yola çıktılar. - İZMİR