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İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Zübeyde Hanım'ın Anıt Mezarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Zübeyde Hanım'ın Anıt Mezarını Ziyaret Etti

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka'da bulunan anıt mezarını ziyaret etti. Tugay, burada yaptığı konuşmada, mücadeleci ruhlarını Cumhuriyetin kurucusundan aldıklarını ve daha iyi bir Türkiye için çalışacaklarını belirtti.

01.04.2024 15:50  Güncelleme: 16:08
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 1 Nisan sabahı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka'da bulunan anıt mezarını ziyaret etti. Tugay, "İlk buraya gelmek istedim çünkü bizim mücadeleci ruhumuz, Cumhuriyetimizin kurucusundan emanet. Karanlığa teslim olmadan, O'nun bize gösterdiği aydınlık yolda, kentimiz ve ülkemiz için yorulmadan çalışacağız. Daha iyi bir Türkiye'yi, hep birlikte kuracağız" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, seçim ertesinin ilk sabahında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka'da bulunan anıt mezarını ziyaret etti. Tugay, anıta çiçek koyarak, dua etti. Tugay, "İlk buraya gelmek istedim. Çünkü bizim mücadeleci ruhumuz, Cumhuriyetimizin kurucusundan emanet. Karanlığa teslim olmadan, O'nun bize gösterdiği aydınlık yolda, kentimiz ve ülkemiz için yorulmadan çalışacağız. Daha iyi bir Türkiye'yi, hep birlikte kuracağız. Zübeyde Annemiz, Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarına sonsuz saygılarımla. Ruhları şad olsun" dedi.

Tugay, anıt mezar ziyaretinin ardından esnaf gezdi. Yurttaşlar, evlerinin pencere ve balkonlarından el sallayarak, yanına gelip Tugay ile fotoğraf çektirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Zübeyde Hanım\'ın Anıt Mezarını Ziyaret Etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Zübeyde Hanım'ın Anıt Mezarını Ziyaret Etti - Son Dakika

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