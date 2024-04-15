İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Deliktaş Köyü'nü ziyaret etti - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Deliktaş Köyü'nü ziyaret etti

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Dikili'nin Deliktaş köyü Muhtarı Mustafa Ali Karabulut'un daveti üzerine köye ziyarette bulundu. Rakiplerine fark atarak seçimi kazanan Karabulut'un verdiği 'hayır yemeğine' katılan Tugay, 1200 seçmenden 1113'ünün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda kendisi için oy verdiğini öğrenince herkese teşekkür etti.

15.04.2024 12:48  Güncelleme: 12:55
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Dikili'nin Deliktaş köyü Muhtarı Mustafa Ali Karabulut'un daveti üzerine köye ziyarette bulundu.  Rakiplerine fark atarak seçimi kazanan Karabulut'un verdiği "hayır yemeğine" katılan Tugay, 1200 seçmenden 1113'ünün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda kendisi için oy verdiğini öğrenince herkese teşekkür etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Dikili'nin Deliktaş Köyü'nü ziyaret etti. Başkan Tugay, 31 Mart yerel seçimlerinde 1200 seçmenden 523'ünün oyunu alarak 4 rakibini geride bırakan Deliktaş köyü Muhtarı Mustafa Ali Karabulut'un verdiği yemeğe katıldı. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, CHP Bergama İlçe Başkanı İsmail Durmaz, CHP Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar 'ın da katıldığı ziyarette yurttaşlarla bir süre sohbet eden Tugay, köy hakkında bilgi aldı.

Deliktaş'ta bulunan 1200 seçmenden 1113'ünün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda kendisi için oy verdiğini öğrenen Tugay, herkese teşekkür etti. Tarlada çalışan kadınlarla da bir araya gelen Başkan Tugay, çocuklara oyuncak hediye etti. Kahvehanede köy sakinleri ile çay içen Tugay, yapacağı çalışmalar konusunda bilgi verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Deliktaş Köyü\'nü ziyaret etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Deliktaş Köyü'nü ziyaret etti - Son Dakika

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