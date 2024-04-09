İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İtfaiye ve Zabıta çalışanlarını ziyaret etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Zabıta Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret ederek çalışanların bayramını kutladı. İtfaiye ve zabıta hizmetlerinin kalitesini artırmak için çalışacaklarını söyleyen Başkan Tugay, İzmirliler'in bundan gurur duyacağını ifade etti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bayram öncesi belediyenin farklı birimlerinde görev yapan personeli ziyaret etti. Güne ESHOT'un Buca Gediz Atölyesi'nde başlayan Tugay, ardından İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Zabıta Dairesi Başkanlığı personeli ile bayramlaştı. Başkan Tugay'a İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu ile CHP İzmir eski milletvekili Atila Sertel de eşlik etti.
"İZMİRLİLER HİZMETLERİMİZDEN GURURLA BAHSEDECEK"
Sabahın ilk ışıklarında güne ESHOT'un Gediz Atölyesi'nde başlayan Başkan Tugay, ardından İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Yenişehir'deki ana hizmet binasını ziyaret etti. Başkan Tugay'ı burada İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse karşıladı. İtfaiye personelinin çok değerli hizmetler ürettiğini söyleyen Tugay, "5 yıl boyunca birlikte mücadele edeceğiz. Hakkı ödenmesi zor olan bir görev yapıyorsunuz. Genel olarak belediye çalışanları 7 gün 24 saat boyunca kentimiz için hizmet üretiyor. Beni seçerek bu göreve layık gören İzmir halkı adına sizlere teşekkür ediyorum. Bundan sonra hizmetlerimizi iyileştirerek sürdüreceğiz. Sizlerin çalışma şartlarınızı da iyileştireceğiz. Bu da yaptığınız işin kalitesinin artmasını sağlayacak. 5 yıllık hizmet yürüyüşünde sizlerin önerilerine açığım. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı hizmetler ile Türkiye'ye örnek bir kent olmasını istiyorum. İzmirliler'in bu hizmetlerden gururla bahsetmesi en büyük dileğimiz" dedi.
İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse de itfaiye personelinin büyük bir özveri ile çalıştığını söyledi. İtfaiye ziyaretinde Başkan Cemil Tugay'a, üzerinde adı ve soyadı yazı olan itfaiye üniforması ile arama kurtarma kaskı hediye edildi.
"HAKKINIZ ÖDENMEZ"
Başkan Tugay'ın bir sonraki durağı ise Zabıta Dairesi Başkanlığı oldu. Tugay, Zabıta Dairesi Başkanı Gökhan Daca ve personelle burada bir süre sohbet etti ve bayramlarını kutladı. Belediye hizmetlerinin sürekli devam ettiğini ve herkesin özveriyle çalıştığını söyleyen Başkan Tugay, "Belediyemizin işleri bayram, tatil, gece, gündüz dinlemiyor. Her şart altında yurttaşlarımızın bize ihtiyacı olabiliyor. Belediye hizmeti kesintisiz sürsün diye tüm belediye çalışanları arkadaşlarımız fedakarca görevlerini yerine getiriyor. Hakları ödenmez. İyi ki varsınız" diye konuştu.
"ZABITA TEŞKİLATI GÜÇLENECEK"
Yeni bir sürecin başladığını ve güzel bir 5 yıl geçireceklerine inandığını anlatan Tugay, şunları söyledi:
"Zabıta hizmetleri çoğu zaman kamu düzenini sağlamak adına zor şartlarda yapılan hizmetler. Daha iyi şartlarda çalışmanız için mücadele edeceğim. Yeni zabıta personelinin katılımı ile teşkilatı güçlendirmeyi planlıyoruz. Hizmetlerimizin daha iyi olması için sorunları hızlı ve etkili şekilde çözüme kavuşturacağız. Bu anlamda kapım sizlere her zaman açık. Yaptığınız hizmetler ve bundan sonra da yapacağınız çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum."
Yurttaşların huzurlu şekilde yaşaması için çalıştıklarını ifade eden Zabıta Dairesi Başkanı Gökhan Daca da hizmet kalitelerini her geçen gün artırdıklarını söyledi.
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