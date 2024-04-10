İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Urla ve Çeşme\'yi ziyaret etti

Yerel

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bayramın ilk günü Urla ve Çeşme'yi ziyaret etti. Esnafın ve yurttaşın bayramını kutlayan Tugay, turizmin gözbebeği iki ilçeyi, yapacakları çalışmalarla daha da geliştireceklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Ramazan Bayramı'nın ilk günü Urla ve Çeşme'yi ziyaret ederek esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi. Programına Urla'dan başlayan Tugay, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'la birlikte esnafı ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Halkın yoğun sevgisiyle karşılaşan Başkan Tugay ile Balkan ilçe sakinlerinin sorunlarını dinleyerek yapılacak çalışmalara ilişkin bilgilendirmede bulundu. Esnaf ve yurttaşlar her iki başkanı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Tugay'ın Urla'daki bir sonraki durağı İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın Urla İtfaiye Grubu oldu. Başkan Tugay, burada da personelle bayramlaştı.

Başkan Tugay, Urla'nın ardından Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ile birlikte doğal güzellikleriyle dikkat çeken, tarihi bölgeleri ve turizmi sayesinde ön plana çıkan Ildırı Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti. Tugay, burada yurttaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Yurttaşlar seçimden başarıyla çıkan her iki başkanla gurur duyduklarını belirtti. Ildırı'da 12 İyon kentinden biri olan Erythrai Antik Tiyatrosu'nu gezerek bilgi alan Başkan Tugay, Kore Gazisi 94 yaşındaki Hakkı Güvercin ile 80 yaşındaki eşi Günay Güvercin'i evinde ziyaret etti.

"BURAYA ÇOK İYİ BAKMAMIZ LAZIM"

Reisdere Mahallesi'nde de halkla buluşan Başkan Tugay, sorunları yurttaşlardan dinleyip, yerinde görmek için mümkün olduğunca ilçeleri ziyaret ettiğini vurguladı. Tugay, "Gördüğümüz sevginin ve ilginin hakkını ödeyemeyiz. Çeşme, İzmir'in gözbebeği. Marka bir yer. İzmir'in bütününe olduğu gibi buraya da çok iyi bakmamız lazım. Gelecek iki yıl içerisinde yapacağımız çalışmalarla ciddi bir fark göreceksiniz. Sizlerin desteği bizim için çok önemli. Seçimde bize güçlü bir destek verdiniz. Bunun karşılığını mutlaka ödemeliyiz. Yoksa mahçup oluruz. Ayrıca güzel çocukların hatırı da var. Önce İzmir sonra da tüm Türkiye çok daha iyi olacak. Bizim görevimiz bu. Bunun için seçildik" diye konuştu.

"BAŞKANIMIZIN TECRÜBELERİNDEN FAYDALANACAĞIZ"

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ise Başkan Tugay ile yaptıkları ziyaretleri anlattı, "Büyükşehir Belediye Başkanımız çok alçak gönüllü ve halkın arasında olan bir insan. Bayram günü geldi ve kimseye haber vermemizi istemedi. Şatafattan uzak. Cemil Başkanımız bizim için büyük şans. Yolda gördüğü her olumsuzluğu fark ederek bunların giderilmesi için yapılması gerekenleri anlattı. Kendisinin tecrübelerinden faydalanacağım" dedi.