İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: "Burası Benim Kendi Özel Şirketim Değil, Kafama Estiği Gibi Her Şeyi Kendi Kararımla Yapamam"

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye ile Tüm Bel Sen üyesi memurlar arasında Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi konusunda anlaşma sağlanamamasıyla ilgili açıklama yaptı. Sendikanın Sosyal Denge Tazminatı'na ilişkin kanunen belirlenen yasal üst sınırın üzerinde talepte bulunduğunu belirten Tugay, "Burası benim kendi özel şirketim değil, kafama estiği gibi her şeyi kendi kararımla yapamam. Kurallara uymak zorundayım. Burada harcanan her türlü para belediye bütçesindendir. Halkın parasıdır. Doğruları yapmak zorunluluğum vardır" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Tüm Bel Sen üyesi memurlar ile Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi konusunda anlaşma sağlanamaması ve çalışanların eylem yapması üzerine basın toplantısı düzenledi. Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye'nin memurlarının sendikası ile aralarında bir uyuşmazlık ve görüş ayrılığı olduğunu belirterek sendikanın kanunen belirlenen Sosyal Denge Tazminatı miktarının üst sınırının üzerinde talepte bulunduğunu söyledi.

Tugay şunları söyledi:

"Şu anda İzmir Büyükşehir Belediye'nin memurlarının sendikası ile aramızda bir uyuşmazlık, görüş ayrılığı var. Bu tamamen Sosyal Denge Tazminatı'nın maddi miktarıyla ilgili bir durum. Konu sadece Sosyal Denge Tazminatı'nda onların bizden talepleri ve bizim verebileceğimiz söylediğimiz rakamla ilgili söylediğimiz uyuşmazlıktır. Bundan kaynaklı, başka hiçbir konu yok. Herkes maaşını, yan ödemelerini alıyor. İşçilerle bir ilgisi yok bu eylemin. Tamamen memurlarla Sosyal Denge Tazminat'nın maddi miktarı üzerindeki uzlaşamanın getirdiği bir durum. Bir tarafından insanların talep etmeleri tabii ki doğaldır. Taleplerinin karşılanmaması durumunda tepki göstermeleri de doğaldır. Diğer tarafta hepimizin unutulmaması gereken de bir şey var. Sonuçta devlet memurları 657 sayılı devlet memurları kanunuyla yetkileri, sorumlukları belli olan belediyede de yapacakları işlerin ne olduğu tanımlanmış olan arkadaşlarımızdır. Dün maalesef hepimizi üzen bazı görüntüler yaşandı. Belediye meclis salonu önünde bir arbede, itiş kakış ve belediye meclis toplantısının düzenini bozmak için bir hareket içinde olundu. Bu mesai saatinde belediye hizmet binası içerisinde yaşanan boyutuyla maalesef olmaması gereken bir şeydi. Bununla ilgili soruşturma olacak.

"Sendikanın talep ettiği yasal sınırın üstünde"

Sorunun ne olduğunu konuşacak olursak benden ya da belediye yönetiminden sendikanın talep ettiği Sosyal Denge Tazminatı miktarı kanun, yasanın bize sınır olarak koyduğu sınırın üstünde. Üzerine çıkmayı yapamıyoruz. Zaten İzmir dışında hemen hemen hiçbir yerde uygulanmayan bir durum. Yani İzmir'in dışında diğer şehirlerin belediyelerinde en başta büyükşehir belediyelerinde yasal üst sınırı geçen tazminat miktarları yok. Bizde geçen dönemde üzerine çıkılmış fakat ben imzalamadım o sözleşmeyi. Bu dönemde sözleşmeyi imzalama yetkisi önümüze geldiğinde işte bu konuyla ilgili birkaç aydır hem araştırma yapıyorum. Sormadığım kimse kalmadı. Hem de sendikadaki arkadaşlarımızla bunu defalarca görüştük. Onlara hani bu konuyu yasal olarak aşamayacağımızı sorduğumda bana bazı eski kararları gösterdiler ama neticede elimde bir Sayıştay son raporu var. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin denetiminde onda deniyor ki 'Sayıştayın daha önceki yıllara ilişkin aynı idare hakkında aynı konuda vermiş olduğu kesinleşmiş mahkeme kararlarını dikkate almaksızın mevzuata aykırı olarak ödeme yapma konusunda ısrar eden ve sözleşme yapma yetkisine haiz olan belediye başkanı hakkında gerekli inceleme ve soruşturma yapılması için bakanlığa yazılmasının uygun olacağına' diye bildirimi var. Yine başka bir alanda deniyor ki 'mevzuata aykırı hükümler içeren sözleşmeyi imzalayan sıfatıyla harcama talimatını veren belediye başkanının oluşan kamu zararından dolayı sorumluluğu bulunmaktadır. 6085 sayılı Sayıştay kanununun 53'üncü maddesi gereğince işleyecek faizleriyle birlikte ödettirilmesine' diyor. Bu ifadeler bize bu artışı yapamaz hale getiriyor.

"Doğruları yapmak zorunluluğum var"

Konu sanki bütçeden kaynaklanıyormuş gibi konuşuluyor. Bütçeyle ilgisi yok. Yani bu bir tasarruf tedbiri filan değil. Yasaya uyma zorunluluğundan dolayı olan bir durum bu. Eğer biz bugün bu artışı yaparsak ve imzayı atarsam hakkımızda suç duyurusunda bulunulacağını, yargılanacağımızı ve bize faiziyle birlikte geri ödetebileceğini söyleyen bir Sayıştay raporuna dayanarak yapamadığımızı söylüyorum. Bunun dışında anlaşamadığımız başka hiçbir konu yok. Ben insanların her türlü demokratik etkisine saygı göstermekle beraber şunun unutulmamasını istiyorum. Burada İzmir halkı adına ben bu görevi yerine getiriyorum. Yasalarla belirlenmiş bir sorumluluğum var. Burası benim kendi özel şirketim değil, kafama estiği gibi her şeyi kendi kararımla yapamam. Kurallara uymak zorundayım. Burada harcanan her türlü para belediye bütçesindendir. Halkın parasıdır. Doğruları yapmak zorunluluğum vardır. O nedenle yasal üst sınırın üzerine çıkamayacağımı tekrar tekrar söylemek dışında yapacak bir şeyim yok."

"Yasal üst sınırı hükümet belirliyor"

Açıklamalarının ardından Tugay, soruları yanıtladı. Karşıyaka Belediye başkanlığı dönemiyle ilgili soruya Tugay, "Bunun tasarruf tedbirleri ile alakası yok. Belediyenin tasarruf yapma zorunluluğu değil bu yasaya uyma zorunluluğumuz. Karşıyaka Belediye Başkanı olduğum dönemde önceki belediye başkanı bu hakkı vermişti. Ben göreve yeni başlayan bir belediye başkanı olarak mevcut memur sayısını da göz önüne alarak anormal bir artış yapmadan yasal üst sınırının bir miktar üzerinden bir sözleşmeye imza attım. Daha sonra benden çok daha yüksek bir artış istediğinde yapamayacağımı söyledim. Yasal üst sınırı hükümet belirliyor. Yasal üst sınırla ilgili bu seviyeyi geçen belediyeler sadece İzmir'de var. Başka yerde yok. Sadece son bir yılda İstanbul'da yasal üst sınırı geçen bir kaç belediye var ancak onlar da ödemiyor. İzmir'e ait bir davranıştı, diğer taraftan orada 400 memurla ilgili bir karardı burada 6 binden fazla memur ile ilgili bir karar. Olası bir kamu zararı ve bundan doğan bir ödeme durumunu göze alamayacağınız bir suçtur, hatadır. Böyle bir şeyi ne ben ne de başka belediye başkanı yapamaz. Orada da istenilen artışları yapmadığım için bazı eylemler yaşanmıştı yine konu aynı" diye yanıt verdi.

"Sendikanın talep ettiği 22 bin lira"

Sosyal Denge Tazminatı'nın yasal üst sınırına ilişkin ise Tugay, "8 Bin 700 TL civarı bir Sosyal Denge Tazminatı yasal üst sınır şeklinde belirlenmiş durumda. Buna yol ve yemek parası gibi eklemelerle 12 bin liraya yakın bir rakama çıkarılabiliyor. Sendikanın talep ettiği 22 bin lira. Ben bir hesaplama yapmadım. Konu para değil. Konu yasaya uyma ve uymamamız halinde maruz kalacağımız suçlama. Biz her zaman memurların grevli, TİS hakkını savunduk. Halen de savunmaya devam ediyoruz. Olayın siyasi tarafında hükümetin yasal üst sınır koymasını doğru da bulmuyorum. Uymadığımız takdirde bizimle ilgili ceza mekanizması işleyeceği için bu gözle bakılması gerekiyor. Yoksa memurların ne TİS hakkına ne de başka türlü haklarına duyarsız değiliz, olmayacağız da. Tüm çalışanların yanındayız" diye konuştu.

"İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin memuruna yakışmıyor"

Yaşanan olaylarla ilgili soruya ise Tugay, "Küçük bir grubun fazla gergin ve heyecanlı olduğunu gözlemliyorum. Bunun İzmir'e ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin memuruna yakışmıyor. Dışarıda toplanan insanların kaç tanesinin bizim memurumuz olduğundan da emin değilim. Başka yerden başka insanlar davet edildi. Kalabalığın içerisinde kaç tane İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin memuru olduğunu bilmiyorum ama arkadaşlarımız yerinde bulunmayan memurlarla ilgili tespit yapıldığında sayıca az olduğunu görüyoruz. Kalabalığın karışık olduğunu düşünüyorum. O yüzden o fevri çıkışları olan insanların kimler olduğunu incelemek gerekiyor. Belediye ile ilgisi olmayan insanların bile aşağıdaki kalabalık içerisinde olma ihtimali var" diye yanıt verdi.

"Biraz fırsatçılık olarak gördüğümü söyledim"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili meclis üyelerinin eleştirilerine ilişkin soruya ise Tugay, "Böyle bir sınır koyup hem de mecliste 'niye daha fazla vermiyorsunuz' diye eleştirilmesini yanlış buldum. Biraz fırsatçılık olarak gördüğümü söyledim. Temmuz ayında maaş artışları olacak. Diliyorum memurların ihtiyaçlarını karşılayacak, sorunlarını giderecek şekilde memur maaş artışı yapar hükümet. Yasal üst sınırı daha yukarı almak ya da tamamen kaldırmak hükümetin inisiyatifi altında. Bunu hiç kimse unutmasın. Bu sınırı biz koymadık. Memurlar grevli TİS yapamıyorsa, böyle hakları yoksa tamamen yasaları yapanlar yüzündendir. Biz parti olarak böyle bakmıyoruz. Bütün yaşananlarla ilgili genel merkezimizi bilgilendirdim. Siyasi olarak kendi görevimizi yasal olarak sıkıntıya sokmayacak şekilde yapmak, İzmir halkına yapmamız gereken hizmeti yapma konusunda sabit durmakta kararlıyız" dedi.