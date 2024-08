İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Yerel

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İl AFAD Merkezi'nde, Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu'un başkanlığında yapılan toplantıya katıldı. Tugay, daha sonra yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Karşıyaka Örnekköy Küçük Sanayi Sitesi ve çevresinde süren yangın hakkında bilgi alan Tugay, "Süren yangınlar, canımızı acıtıyor. Ekiplerimizin tümü sahada yangını kontrol altına almak için çabalıyor. Yurttaşlarımızdan ricam yangınlara karşı çok daha dikkatli olsunlar" dedi.

Dün akşam Karşıyaka Yamanlar Dağı Kartepe mevkiinde başlayan ve söndürme çalışmaları hızla devam eden orman yangınına ilişkin kurumlar kriz masasında toplandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İl AFAD Merkezi'nde, Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu'un başkanlığında yapılan toplantıya katıldı. Kriz masasında yangının son durumu ve yangını kontrol altına almak için yürütülen çalışmalar ele alındı. Başkan Tugay, yangının büyümemesi için İzmir İtfaiyesi başta olmak üzere belediyenin tüm birimleriyle var güçleri ile çalıştıklarını söyledi.

"Arkadaşlarımız sahada"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, daha sonra yangının sıçradığı Karşıyayaka Örneköy'de küçük sanayi sitesinde incelemelerde bulundu. Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ile birlikte, yangın hakkında bilgi alan Başkan Tugay, daha sonra Karşıyaka Belediyesi'ne ait güneş tarlaları bölgesine geldi. Güneş tarlası çevresine kadar inen yangının kontrol altına alınması için itfaiye ekiplerine talimat veren Tugay, "Bu sene hava hem çok sıcak hem de kurak olması nedeniyle kolay yangın çıkıyor ama bu yangınların çoğunun insan hatalarıyla çıktığını biliyoruz. Çoğunun sebebi bulunamıyor. Dün gece Yamanlar Dağı ormanlık alanda, Kemalpaşa zeytinlik alanda, Çeşme'de 3 yerde yangın çıktı. Bu sene çokça çıktığı için normal müdahaleler yapılıyordu. Gündüz saatlerinde tam söndürülemeyen Yamanlar orman yangını birden bire yerleşim birimlerine doğru rüzgarın etkisiyle yayıldı. O andan itibaren hepimizi çok tedirgin etti. İtfaiyemiz bütün varlığıyla alandaydı ama rüzgar sürekli yön değiştirdiği için her yana yayılmış ve sıçramalar olmuş. Kontrol altına alınması çok zor bir yangına dönüşmüş. Arkadaşlarımız yerleşim yerlerini korumaya çalıştı ancak bazı evlere sıçramasına engel olunamadı. Bayraklı Doğançay, Karşıyaka Sancaklı, Bayraklı Körfez ve Onur mahallelerinde bazı evlerin etkilendiğini biliyoruz. Arkadaşlarımız sahada tespitleri yapıyor" dedi.

"Hepimiz üzülüyoruz"

Tugay, şunları söyledi: "Bizi üzen şeylerden birisi Karşıyaka Örnekköy Sanayi Sitesi'ne yangının ulaşması oldu. Orada 30 civarında iş yerinin yangından etkilendiğini ilettiler. Hala söndürme çalışmaları devam ediyor. Bir tarafta ormanda yangın devam ediyor. Havadan müdahale edilmesi için çalışıyoruz. Can kaybımız yok, yaralı vatandaşımız yok. Barınaklardaki hayvanlar da diğer barınaklara alındı. O açıdan müsterihiz. Yangın şu an tam sönmedi. Epey kontrol altına alındı ama tam sönmedi. Yanan ağaçlar, evler, iş yerleri hepimiz için üzüntü kaynağı. Maddi anlamda diğer şeylerin telafisi olur, can kaybı, yaralı olmaması en büyük tesellimiz. Bütün yurttaşlarımıza çok geçmiş olsun diyorum. Arkadaşlarımız burada günlerce çalışmaya devam edecek."

Başkan Tugay'dan yurttaşlara çağrı

Aynı anda 30 yerde yangının çıktığını anlatan Tugay, "Dün gece de Kemalpaşa, Çeşme Yamanlar'da yangın çıktı. İzmir İtfaiyesi'nden arkadaşlarımız Salihli'deki yangına da müdahale ediyorlardı. Başa çıkılması zor bir tablo çıkıyor ortaya. Bunların yaşanmasında kusuru olan insanların bu ihmalleri sonlandırması gerekiyor. Yangınların yüzde 95'i öyle ya da böyle insan kaynaklı çıkıyor. Kuru hava, sıcak, rüzgar büyümeyi kolaylaştırıyor. Bu konuda duyarlı olmalıyız. Kasıtlı yakan olmadığını umuyorum, ummak istiyorum. Bunu yapan varsa gerçekten vebalini hiçbir insan taşıyamaz. Böyle insanlar varsa bulunmalı ve an ağır cezaları almalı. Bizim görevimiz yangını söndürmek. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi. - İZMİR