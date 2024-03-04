İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Buca Onat Tüneli çalışmalarını inceledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca ile Bornova'yı kesintisiz birbirine bağlayacak Buca Onat Tüneli çalışmalarını yerinde inceledi. Yüzde 65'i tamamlanan tünelin 2025'te ulaşıma açılacağını kaydeden Başkan Soyer, "Çok titiz bir çalışma yapılıyor. İzmir'in geleceğini kurtaracak 2,3 milyar liralık çok önemli bir yatırım hayata geçiriliyor" dedi.
Buca'daki Homeros Bulvarı ile Bornova'daki İzmir Otogarı'nı birbirine bağlayacak İzmir'in en uzun karayolu tünelinin yapımının yüzde 65'i tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca ile Bornova'yı kesintisiz birbirine bağlayacak Buca Onat Tüneli çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Soyer, tünelin sonuna kadar giderek kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Soyer'e İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan Yılmaz, Fen İşleri Dairesi Başkanı Hamdi Ziya Aydın ile yüklenici firma yetkilileri ve Büyükşehir Fen İşleri Dairesi çalışanları eşlik etti.
İzmir'in geleceğini kurtaracak çok önemli bir yatırım
Tünel kazı çalışmalarında yüzde 65 ilerleme kaydedildiğini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Manisa çıkışından itibaren Konak'a erişim normal şartlarda 45 dakika iken bunu 10 dakikaya indirecek Buca Viyadüğü ve Tüneli İzmir trafiği için ciddi bir yatırım. İzmir'e ciddi bir nefes aldıracak büyük bir yatırımın 2025 gibi bitmesini hedefliyoruz. Yaklaşık 8,3 kilometrelik bir güzergah. Bunun viyadükler kısmı tamamlanmıştı. En zor kısmı tünel kısmı. Bunun da kazı çalışmalarının yüzde 65'i tamamlandı. Buca tarafından 1120 metre, Altındağ tarafından da 500 metre kazı tamamlandı. Çok titiz bir çalışma yapılıyor. Yüklenici firma da çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. İzmir'in geleceğini kurtaracak çok önemli bir yatırım" dedi.
2,3 milyar liralık yatırım
Buca ile Bornova'yı birbirine bağlayacak Onat Tüneli, Konak Tüneli kavşağından Bornova çevreyoluna kadar uzanıyor ve toplam 8,3 kilometreden oluşuyor. Projenin 1,1 km'lik Homeros Bulvarı önceki yıllarda kentlilerin kullanımına açıldı. Projenin 2,2 km'lik viyadük ayağı ise 500 milyon TL'lik bir yatırımla 2023 yılı Nisan ayında hizmete açıldı. Geri kalan kısmın 2,5 km'si tünel, 2,5 km'lik kısmı da açık saha imalatlarından oluşuyor. Tünel çift gidiş, çift geliş 2,5 km uzunluğunda 2 tüpten oluşuyor.
Tünel kazı çalışmalarında iki tüpte de 1620 metrelik kısım tamamlandı; şu an itibariyle tünel içi kazısının yüzde 65'i bitti. İş kapsamında tünelin Buca ve Bornova çıkışında 1,7 km'lik bağlantı kısımlarında da toprakarme, viyadük, menfez, köprü gibi sanat yapıları imalatları devam ediyor. 2,3 milyar liraya tamamlanması planlanan proje sayesinde Buca ve Bornova ilçeleri arasında direkt bağlantı kurularak havalimanı, Narlıdere, Balçova, Konak ve otogar istikametinde yeni bir güzergah oluşacak.
Şehir merkezine girmeden kesintisiz ulaşım
İzmir'in en uzun tünelini bünyesinde barındıran "Buca-Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu Projesi"nin yapım çalışmaları 155 kişilik bir ekiple 7 gün 24 saat devam ediyor. Projenin 2025'in ilk yarısında tamamlanması hedefleniyor. Tünel projesi sayesinde Buca-Bornova rotası başta olmak üzere Yeşildere Caddesi'ne alternatif oluşturulacak şehirdeki trafik yoğunluğu azalacak. Sürücüler, Konak Tüneli'nin ardından Homeros Bulvarı üzerinden tünellere girerek, otogar viyadükleriyle doğrudan çevreyoluna bağlanmış olacak. - İZMİR
Son Dakika › Yerel › İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Buca Onat Tüneli çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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