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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gümrük Pompa İstasyonu'ndaki bakım çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gümrük Pompa İstasyonu'ndaki bakım çalışmalarını yerinde inceledi

İZSU Genel Müdürlüğü, Gümrük Pompa İstasyonu'ndaki bakım çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Yapılan çalışmalar sayesinde bölgede 50 yıl boyunca bakım yapılmasına gerek kalmayacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gümrük Pompa İstasyonu\'ndaki bakım çalışmalarını yerinde inceledi
03.01.2024 - 13:10,
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gümrük Pompa İstasyonu'ndaki bakım çalışmalarını yerinde inceledi. İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu'ndan çalışmalara ilişkin detaylı bilgi alan Başkan Soyer, "Yapılan bu çalışma sayesinde bu bölgede 50 yıl boyunca bakım yapılmasına gerek kalmayacak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, şehrin atık sularının önemli bir bölümünü ana kolektör hattına yönlendirerek Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'ne ulaştıran Gümrük Pompa İstasyonu'nun iki çıkış borusundan birindeki bakım çalışmalarını sürdürüyor. Yenileme çalışmaları, Büyük Kanal Sistemi'nin bir parçası olan Gümrük Pompa İstasyonu ile 9 Eylül Meydanı arasında yer alan 1400 milimetre çaplı borunun 50 metrelik kısmında yapılıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu da bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi. İZSU ekiplerini yoğun çalışmalarından ötürü tebrik eden Başkan Soyer, çalışmalar sonucunda 50 yıl boyunca bakıma gerek kalmayacağını ifade etti.

KAZISIZ YÖNETEM

Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, "Gümrük Pompa İstasyonumuz, Narlıdere ve Balçova'daki evsel atık sular ile birlikte Karabağlar ve Konak'ın bir kısmının yükünü taşıyor. Ortalama 7 metreküp atık suyu Bayraklı Terfi Merkezi'ne iletiyoruz. Atık sular daha sonra Karşıyaka ve Çiğli Terfi Merkezi aracılığı ile İzmir'in evsel atık sularının yüzde 70'ini arıtan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'ne ulaşıyor. Burada iki basma hattımız var. 2000'li yıllarda devreye alınmış olan 1400 milimetre çapındaki çelik borunun iki noktasında deformasyon söz konusu olmuştu. Biz kazısız yöntemle birinci arızayı giderdik. Gümrük Pompa İstasyonu ile Basmane Meydanı arasında yerin 5 metre altında devam eden yenileme çalışmalarımız kapsamında ise palpanş uygulaması yapıyoruz. Bu uygulama ile boru çevresine, yer seviyesine yakın boruların etrafına, hidrolik vibro çakıcı iş makineleriyle su geçirmeyen çelik perdelerin çakılması işlemi gerçekleşiyor. Kısa sürede bu çalışmamızı da tamamlayacağız. Kazısız yöntem uygulamamız sayesinde şehir içi trafiğinin ve vatandaşlarımızın çalışmalarımızdan olumsuz etkilenmemesini sağlıyoruz. Bir-iki hafta içerisinde bölgedeki çalışmalar sonuçlanmış olacak. Vatandaşlarımız, müsterih olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gümrük Pompa İstasyonu'ndaki bakım çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gümrük Pompa İstasyonu'ndaki bakım çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika
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