İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Selçuk İlçe Terminali'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Selçuk İlçe Terminali'ni Ziyaret Etti

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Selçuk İlçe Terminali'nin Mayıs ayında açılacağını belirterek, yeni terminalin Selçuk'a turizm pastasından aldığı payı büyüteceğini söyledi.

29.03.2024 13:07  Güncelleme: 13:15
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mayıs ayında açılması planlanan Selçuk İlçe Terminali'ni ziyaret etti.  Yeni terminalin konforu ve mimarisiyle Selçuk'a yeni bir soluk getireceğini belirten Başkan Soyer, "Selçuk'ta göğsümüzü gere gere turist misafir edeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Selçuk'a kazandırılan ilçe terminalini ziyaret etti.  Terminaldeki son çalışmaları inceleyen Başkan Tunç Soyer'e İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Aydın ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları eşlik etti.

"SELÇUK'UN TURİZM PASTASINDAN ALDIĞI PAYI BÜYÜTECEK"

Selçuk İlçe Terminali'nin Mayıs ayında işletmeye açılacağını belirten Başkan Soyer, "Selçuk İzmir'in en önemli turizm ilçelerinden birisi. Selçuk'a yakışmayan bir tablo vardı. Çok şükür bundan sonra göğsümüzü gere gere turist misafir edebileceğiz.  Bölgemize, İzmirlilere hayırlı olsun. Dilerim ki bu terminal Selçuk'un turizm pastasından aldığı payı büyütsün ve yurttaşlarımızın iftihar edeceği bir tesis olarak çalışmaya devam etsin" ifadelerini kullandı.

SADECE BİR TERMİNAL DEĞİL AYNI ZAMANDA YAŞAM ALANI

Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı'nın yaklaşık 50 milyon liralık yatırımıyla hizmete girecek ilçe terminali, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 10 bin metrekarelik araziye konumlandırıldı. Terminalde 16 minibüs ve 15 otobüs peronu bulunuyor. Otogar faaliyetinin yanı sıra yaşam alanı olarak planlanan terminal, kent merkezine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yer alıyor. İlçe merkezindeki trafiğin hafiflemesine katkı sağlayacak terminal alanı içerisinde 4 bin 500 metrekare büyüklüğünde bodrum katı otopark hizmeti verecek. 6 bin 700 metrekarelik alanda engelli dostu bir tasarımla yapılan terminalin içerisinde restoran, oturma ve bekleme alanı, kafe, sağlık alanı, mescit, emzirme alanı yer alıyor. Selçuk Kalesi manzaralı terminal ayrıca gece ışıklandırmalarıyla da dikkat çekiyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Selçuk İlçe Terminali\'ni Ziyaret Etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Selçuk İlçe Terminali'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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