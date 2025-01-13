İzmir Büyükşehir Belediyesi 103 Taşınmazını Satışa Çıkarıyor

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(İZMİR) – Geçtiğimiz günlerde maaş kriziyle gündeme gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi, aralarında Sayıştay raporlarına da konu olan İstanbul Beyoğlu'ndaki arazinin de bulunduğu 103 taşınmazı satışa çıkarma kararı aldı. Taşınmazların satılması durumunda belediyenin kasasına 968 milyon 583 bin 150 lira gelir elde edilmesi hedefleniyor.

SGK borçları ve İller Bankası tarafından yapılan kesinti nedeniyle geçtiğimiz günlerde maaş kriziyle gündeme gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti kendisinde olan 103 taşınmazı satışa çıkarma kararı aldı.

Satışa çıkarılan taşınmazlar arasında 1959 yılında İzmir'de belediye başkanı olan Faruk Tunca tarafından İstanbul'da okuyan İzmirli öğrencilere yurt yapılmak üzere satın alınan arsa da yer aldı. Arazi bugüne kadar değerlendirilmezken, üzerinde çay bahçesi ve yiyecek satışı yapılan imarsız dükkanların bulunması nedeniyle Sayıştay raporlarında Belediyenin uyarılmasına neden olmuştu.

Geçtiğimiz 2023 yılından bugüne birçok kez satışı için ihaleye çıkılan arazinin ilk ihalede belirlenen muhammen bedeli 245 milyon iken Büyükşehir tarafından yayımlanan yeni ihale ilanında 697 metrekarelik ticaret imarlı arazinin muhammen bedeli 180 milyona düşürüldü.

Foça'da 90 arazi ihale edilecek

Satışa çıkarılan araziler, İzmir'in Konak, Foça, Bornova, Çiğli ve Buca ilçelerinde yer alırken taşınmazların 90 tanesi İzmir'in yazlık beldesi Foça'nın Yenifoça Mahallesi'nde yer alıyor.

İhale ilanında Foça'da bulunan taşınmazların konut imarlı olduğu belirtilirken ilanda yer alan bilgilere göre; Bornova'nın Eğridere, Ergene, mahallelerinde yer alan ve imar planlarında ticaret bölgesinde kalan 5 parsel ile Çiğli'nin Balatçık, Büyükçiğli ve Küçükçiğli mahallelerinde yer alan 5 taşınmaz ticaret imarlı olarak satışa çıkarıldı.

968 milyon gelir bekleniyor

İhale edilecek 103 taşınmazın muhammen bedelleri 2 milyon 330 bin lira ile 180 milyon arasında değişirken satışlardan toplamda 968 milyon 583 bin 150 lira gelir elde edilmesi hedefleniyor.

Kapalı teklif yöntemiyle yapılacak satışlar 27 Ocak günü İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleştirilecek.