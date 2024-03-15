İzmir Büyükşehir Belediyesi 2. İzmir Uluslararası Edebiyat-Sinema Buluşması'nı 19-26 Nisan günleri arasında düzenliyor. Kentin birçok noktasında 17 filmin sanatseverlerle ücretsiz buluşacağı festivalde ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kültürpark'da düzenleyeceği İZKİTAP fuarına paralel olarak söyleşiler de yapılacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl başlattığı Uluslararası Edebiyat-Sinema Buluşması'nın ikincisini 19-26 Nisan günleri arasında düzenliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı'nın İzelman A.Ş., İzkitap Fest, Goethe Institut (Alman Kültür Merkezi), Institut français (Fransız Kültür Merkezi), İzmir İtalyan Konsolosluğu, İstanbul İtalyan Kültür Merkezi (Casa d'Italia) ve Kültürlerarası Sanat Derneği işbirliği ile düzenlediği etkinlikte, Fransız Kültür Merkezi, İtalyan Kültür Merkezi ve Kültürpark'daki İzmir Sanat salonlarında 17 film gösterilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kültürpark'ta düzenleyeceği İZKİTAP fuarına paralel olarak yapılacak tüm gösterim ve söyleşiler ücretsiz.
BİYOGRAFİK NİTELİKTE KURMACA YA DA BELGESEL YAPIMLAR
2. Uluslararası Edebiyat-Sinema Buluşması'nda edebiyat yapıtlarından uyarlanmış filmler de var, yazarların yaşamları üstüne biyografik nitelikte kurmaca ya da belgesel yapımlar da. Programda, Fransa'dan ikisi klasik, ikisi son yıllarda gerçekleştirilmiş dört film ( 23 Nisan'da gösterilecek "Kral ve Kuş" ve "Zazie Metroda"nın yanı sıra " Kabil'in Kırlangıçları" ile "Sönmüş Hayaller"), Almanya'dan 2023 yapımı üç film ("Ingeborg Bachmann-Çöle Yolculuk" ve "Elfriede Jelinek-Dili Esaretinden Kurtarmak", "Kızıl Gökyüzü"), İtalya'dan 2023 yapımı iki film ("Commandante" ve "Lubo") ile sekiz yerli yapım yer alıyor.
YAZARLARIN YAPITLARINDAN UYARLANAN FİLMLER BU FESTİVALDE
Edebiyat-Sinema Buluşması kapsamında, geçen ay yitirdiğimiz iki büyük yazar, Füruzan ve Yılmaz Karakoyunlu'yu anmak amacıyla iki yazarın yapıtlarından uyarlanmış filmlerin yanı sıra, edebiyatımızın ustaları Nazım Hikmet, Sabahattin Ali, Yaşar Kemal üstüne filmlerle, Onat Kutlar'ın Ferit Edgü'nün "O" romanından uyarlayıp, Erden Kıral'ın yönettiği " Hakkari'de Bir Mevsim" filmi gösterilecek. Berlin Festivali'nde Gümüş Ayı ödülü kazanan film, geçen yıl Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi tarafından restore edilmişti. Nazım Hikmet üstüne iki kurmaca, Biket İlhan'ın "Mavi Gözlü Dev" ve Cengiz Özkarabekir'in Ahmet Ümit uyarlaması "Merhaba Güzel Vatanım" ve 2023'ün önemli belgesellerinden "Ulyses'i Çevirmek" de festivalde gösterilecek sekiz yerli yapım arasında.
SÖYLEŞİ DE VAR
Küratörlüğünü Vecdi Sayar'ın yaptığı "Buluşma" kapsamında yedi söyleşi, "Merhaba Güzel Vatanım"ın yazarı Ahmet Ümit, "Mavi Gözlü Dev"in yönetmeni Biket İlhan, "Yaşar Kemal Efsanesi"nin yönetmeni Aydın Orak, "Sabahattin Ali: Sabah Yıldızı"nın yönetmeni Metin Avdaç'ın yanı sıra, Füruzan hakkında Metin Celal, Yılmaz Karakoyunlu hakkında Nedim Atilla, "Hakkari'de Bir Mevsim" hakkında Şükran Yücel söyleşileri yer alıyor.
FİLM VE MÜZİK FESTİVALİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 20-27 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenleyeceği "4. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali" başvuruları da devam ediyor. Başvurular, intercultural.turkey@gmail.com adresinden veya www.filmfreeway.com sitesi üzerinden yapılıyor.
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