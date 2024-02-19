İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Çözüm Ekipleri Kentte İz Bıraktı

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hizmet açısından geri kalmış bölgelerde eksikleri tespit ederek hemen müdahale etmek için oluşturduğu Acil Çözüm Ekipleri, kent tarihine iz bıraktı. Başkan Soyer'in "Sizin patronunuz vatandaş" sözüyle sahaya çıkan ekipler, 23 binin üzerinde yüz yüze görüşme yaptı. Sahadan gelen talepler doğrultusunda harekete geçen ekipler, bugüne kadar 227 noktadaki çalışmaları bitirdi; 58 noktada da çalışmalar sürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in mahallelerin sorunlarına hızla çözüm üretmek üzere oluşturduğu Acil Çözüm Ekipleri, 5 yılda birbirinden önemli çalışmalara imza atılmasını sağladı. Kentte özellikle geri kalmış bölgelerde çalınmadık kapı bırakmayan ekipler İzmirlilerin istek, öneri ve şikayetlerini tek tek not ederek sorunları yerinde tespit etti. Başkan Soyer'in "Sizin patronunuz vatandaş" dediği ekipler 11 metropol ilçenin kentsel olanaklara erişimi kısıtlı mahallelerinde sorunların hızla çözüme kavuşmasını sağladı.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

Acil Çözüm Ekipleri kurulduğu Kasım 2019'dan bu yana alan taraması kapsamında vatandaşla 23 bin 513 görüşme yaptı. Başkanlık, icraat ile ilgili birimlerin yetkilileri ve mahalle sakinlerinin ortak karar verdiği 335 iş kaleminden 227'si tamamlandı, 58'i devam ediyor. İlaçlama, temizlik, asfalt, kaldırım, sosyal yardım, park ve bahçe, ulaşım, kültürel ve sportif aktiviteler, altyapı çalışmaları, dere bakım onarımı gibi birbirinden farklı pek çok konuda çalışma yapıldı.

YAŞAYAN PARKLAR İLE DOĞA KENTE NÜFUZ ETTİ

Karabağlar'da Peker Parkı, Konak'ta Lale Parkı, Bornova'da Meriç Yaşayan Parkı bölgeye kazandırıldı. Buca Fırat Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ait 30 bin metrekarelik alandaki Fırat Fidanlığı bölge sakinlerinin de görüşü dikkate alınarak Yaşayan Park'a dönüştürüldü. Kentin dezavantajlı mahallelerinde spor alanları oluşturuldu. "Kötü alışkanlıklar ile değil spor ile büyüyen nesiller" sloganıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 500'e yakın çocuğa ücretsiz spor eğitimi verdi. Gelir seviyesi düşük ailelerin çocuklarına spor malzemesi desteğinde bulunuldu. Amatör spor kulüplerine destekler sağlandı.

ÖZ KAYNAKLAR İLE OKUL İNŞA EDİLİYOR

Karabağlar Abdi İpekçi Mahallesi'nden okula gitmek için yola çıkan çocukların boş araziden geçerken tehlikeler yaşadığını tespit eden Acil Çözüm Ekipleri, hemen harekete geçti. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk defa belediye öz kaynakları ile ilk ve ortaokul inşa etmek için çalışmalara başladı. 3 katlı, 32 derslikli Orhan Kemal İlkokulu'nun inşaatı sürüyor.

MAHALLE BOSTANLARI KURULDU

Kentin dezavantajlı bölgelerinde mahalle sakinlerini tarım ile tanıştırma ve aile bütçesine katkı sağlaması adına başlatılan mahalle bostanları projesi kapsamında, 5 mahallede bostan alanı oluşturuldu ve 310 kadının tarımsal üretim yapması sağlandı.

ULAŞIM VE ALTYAPI SORUNLARI ÇÖZÜLDÜ

Acil Çözüm Ekibi çalışmaları kapsamında Karabağlar Bahriye Üçok Mahallesi ve Bayraklı Emek Mahallesi'nde İZSU yağmur suyu hattı döşedi. Bayraklı Gümüşpala Mahallesi'ne otobüs hattı konarak ulaşım kolaylaştı. Karabağlar Salih Omurtak Mahallesi otobüs son durağı uzatıldı ve depremde hasar gören Eyüp Ensari Camii güçlendirildi. Mahallede asfalt ve parke taşı uygulamaları yapıldı. Konak Küçükada Mahallesi'nde yer alan Metin Oktay Parkı baştan sona yenilendi. Buca ilçesinde 16 çocuk parkı ve yeşil alan düzenlemeleri yapıldı. Karabağlar Bahriye Üçok Mahallesi'ne meyve bahçesi kazandırıldı ve halı saha yapıldı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Gürçeşme İZBAN istasyonu çalışmaları başladı çok yakında bölgenin ulaşım sorunu giderilecek. Bornova Behçet Uz Rekreasyon Alanı tamamlandı. Karabağlar Limontepe Mahallesi'nde rekreasyon alanı ve mahalle bostanı yapımı sürüyor. Kadifekale'ye çocuk parkları ve sosyal donatı alanları kazandırılıyor. Karabağlar Abdi İpekçi ve Konak Lale mahallerinde altyapı çalışması yapıldı.

GÖRÜŞMELERİN HEPSİ YÜZ YÜZE MÜLAKAT

Acil Çözüm Ekibi çalışmalarını merkezine toplumsal katılımı alarak sürdürmeye devam ediyor. Yerinde hizmet anlayışı ile çalışan ekipler; mahallelerinde yapılacak her çalışmaya dair mahalle sakinleri ile karar vererek süreci ilerletiyor. Mahalle sakinlerinin görüşleri dikkate alınarak görüşmeler yapılıyor ve hem genel hem de özel sorunlara dair politikalar üretiliyor. Bugüne kadar 45 mahallede çalışma yapılmıştır. Resmi rakamlara göre 45 mahallenin toplam nüfusu 354 bin 121'dir. Toplam 23 bin 513 görüşme sonucunda 78 bin 691 kişiye erişim sağlandı. Saha araştırması yapılan mahallelerde bulunan hanelerin ortalama yüzde 22,22'si ile görüşüldü. Görüşmelerin hepsi yüz yüze mülakat metodu kullanılarak gerçekleşti.