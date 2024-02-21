İzmir Büyükşehir Belediyesi Çiğli Tramvayı\'nı İzmirlilerin Hizmetine Sunuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 27 Ocak'ta İzmirlilerin hizmetine sunduğu ve günde 30 binin üstünde yolcu taşıyan Çiğli Tramvayı, kırmızı ve mavi hat olarak bölgede yaşayan yurttaşlara hizmet veriyor. Ataşehir Kavşağı Durağı'ndan kırmızı hatta binen yolcu Semra Aksu Caddesi istikametine, mavi hatta binen yolcu ise ilk olarak Nazım Hikmet Ran Durağı'na gidiyor.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in göreve geldiği günden bu yana kenti demir ağlarla örme hedefi doğrultusunda çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Tramvayı'nı İzmirlilerin hizmetine sunmanın gururunu yaşıyor. 183 milyon Euro'luk yatırımla İzmir'e kazandırılan Çiğli Tramvayı, "kırmızı" ve "mavi" hat olarak seferlerini sürdürüyor.
Kırmızı hat
Ataşehir Kavşağı Durağı'ndan Çiğli Tramvayı'na binmek isteyen yolcular, kırmızı hattı tercih ettiğinde sırasıyla; Semra Aksu, Eski Havaalanı, Yeni Mahalle, Çiğli Bölge Hastanesi, Ata Sanayi, Evka 5, Katip Çelebi Üniversitesi, İAOSB Nedim Uysal Lisesi, M. Kemal Atatürk Bulvarı, İAOSB Müdürlüğü, Kemal Baysak, Nihat Karakartal, Nazım Hikmet Ran ve yeniden Ataşehir Kavşağı Durağı'na ulaşıyor.
Mavi hat
Mavi hatta binen bir yolcu ise; Ataşehir Kavşağı'ndan Nazım Hikmet Ran, Nihat Karakartal, Kemal Baysak, İAOSB Müdürlüğü, M.Kemal Atatürk Bulvarı, İAOSB Nedim Uysal Lisesi, Katip Çelebi Üniversitesi, Evka 5, Ata Sanayi, Çiğli Bölge Hastanesi, Yeni Mahalle, Eski Havaalanı, Semra Aksu duraklarını takiben Ataşehir Kavşağı Durağı'na ulaşabiliyor.
Hastane ve Karşıyaka yönü
Çiğli Tramvayı'nı kullanan bir yolcunun, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmek için Çiğli Bölge Hastanesi durağında inmesi gerekiyor. İZBAN'ın Çiğli İstasyonu'na aktarma yapmak isteyen yolcular ise Semra Aksu durağını kullanıyor. Ataşehir Kavşağı'ndan Karşıyaka yönüne gitmek isteyen yolcular, bu durağa gelen ve önünde yeşil bayrak bulunan araçlarla Alaybey istikametine devam edebiliyor. - İZMİR
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