İzmir Büyükşehir Belediyesi, kadınlara buz pateni kursu düzenliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin buzda kaymayı bilmeyen kadınlar için oluşturduğu 8 haftalık program 2 Ocak'ta başlıyor. İzmir'deki kadınlara buz pateni sporunu sevdirmeyi amaçlayan projede profesyonel eğitmenler ders verecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda hizmet verdiği Buz Sporları Salonu kapılarını 18-45 yaş arasındaki kadınlara açmaya hazırlanıyor. Buzda kaymayı bilmeyen kadınlara verilecek 8 haftalık programın ilk dersi 2 Ocak 2024 tarihinde 20.00-20.45 arasında yapılacak. Eğitim, halk seanslarındaki yoğunluk dolayısıyla kalabalıktan çekinen kadınlara en uygun ortam yaratılarak profesyonel eğitmenler tarafından verilecek.

KURSLARDAN 5 YAŞ ÜSTÜ HERKES FAYDALANABİLİYOR

Buz Sporları Salonu'ndaki kurslara 5 yaş ve üzeri herkes katılabiliyor. Buz patenine yeni başlayan ve kayabilir seviyede olmayan yurttaşların kursa başlamadan önce en az bir özel ders alması gerekiyor. Kursiyerler, 10.00-10.45 ile 11.00-11.45 saatlerinde yapılan, yaşa göre belirlenen gruplara kayıt yaptırabiliyor.

HALK SEANSLARI HEM HAFTA İÇİ HEM HAFTA SONU

Halk seansı faaliyetleri, tüm vatandaşların buz sporlarını tanımasını, kentte buz sporlarının gelişmesini hedefliyor. Halk seansları ile buz pistinde 45 dakika buz pateni yapma fırsatı yakalanıyor. Halk seansı hizmetinden faydalanmak için Buz Sporları Danışma Birimi'ne kimlik bilgileri ile başvurmak gerekiyor. Üniversite öğrencileri, hafta içi çarşamba günü 13.00-13.45 saatlerindeki halk seansına ücretsiz girme hakkına sahip. Hafta içi ilk seans 13.0-13.45 ile 14.00-14.45 ve son seans 15.00-15.45 saatleri arasında yapılıyor. Hafta sonu halk seansları da 13.00-13.45, 14.00-14.45, 15.00-15.45 ve 16.00-16.45 saatleri arasında yapılıyor. Perşembe ek olarak 16.00-16.45 seansı bulunuyor. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Gündüz gidemiyorum" diyenler için Akşam Halk Seansı yapıyor. Vatandaşlar her hafta cuma günleri 19.00-19.45, 20.00-20.45 ile 21.00-21.45 saatleri arasında buz pateni yapma fırsatı yakalıyor.

ÖĞRENCİLERE, KADINLARA, ENGELLİLERE ÜCRETSİZ SEANSLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi; öğrencilere yönelik ücretsiz buz pateni etkinlikleri de yapıyor. Buz Sporunu Tanıtma Projesi kapsamında okullardan gelen talepler doğrultusunda hafta içi 12.00-12.45 ve 13.00-13.45 saatlerinde öğrencilere ücretsiz halk seansı hizmeti veriliyor. İzmir ilçelerindeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okulları, resmi yazı ile başvurup randevu alabiliyor. Engelli vatandaşlar da belediye tarafından sağlanan tüm hizmetlerden ücretsiz faydalanma hakkına sahip. Hafta içi perşembe günleri 11.00-11.45 saatleri arasında antrenörler eşliğinde hizmet veriliyor.