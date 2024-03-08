İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadınlara Özel Buz Pateni Programı Düzenledi

"Haydi Kadınlar Buz Pisti"ne projesiyle Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu'nun kapılarını kadınlara açan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için de özel bir program düzenledi. Profesyonel eğitmenler eşliğinde buzda kaymayı öğrenmek için bir araya gelen kadınlar buz pistinde keyifli vakit geçirdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi kadınlara buz pateni sporunu sevdirmek, spora olan ilgilerini artırmak için Haydi Kadınlar Buz Pisti'ne projesini başlattı. Büyük ilgi gören proje sayesinde 16 kadın hokey altyapısına kazandırılırken, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için de buz pistinde özel bir program düzenlendi. Yoğun ilgi gören programda kadınlar profesyonel eğitmenler eşliğinde buz pistinde oldukça keyifli vakit geçirdi.
"GURUR VERİCİ VE SEVİNDİRİCİ BİR DURUM"
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Buz Sporları Şube Müdürü Orhan Egi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için özel bir program hazırladıklarını belirterek, "Amacımız İzmir'de yaşayan kadınlara buz sporunu sevdirmek ve bu spora teşvik etmek. 'Haydi Kadınlar Buz Pisti'ne projesi kapsamında 8 haftalık bir programla kadınlarımıza buzda kaymayı öğretiyoruz. Proje sayesinde 16 kadını hokey altyapılarına kazandırdık. Gurur verici ve sevindirici bir durum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de buz pistini ücretsiz kadınlarımıza açtık" dedi.
"HERKESİ BEKLERİZ"
Buz pistinden daha çok yurttaşın yararlanması için halk seanslarının da olduğunu hatırlatan antrenör Mehmet Balkaya ise, "Biz bu sporu ne kadar çok sevdirebilirsek potansiyeli o kadar çok arttıracağımıza inanıyoruz. Bunun için de mücadele veriyoruz. Bunun karşılığını görmeye başladık" dedi.
ÇOK EĞLENCELİ
Buz pateni yapmak istediğini ve böyle ücretsiz bir program olduğunu duyunca çok sevindiğini belirten Hatice Ersoy, "Antrenörlerimiz çok güzel eğitim veriyor. Kişinin kendini gerçekleştirebilmesi ve kafa dağıtabilmesi için bir şey yapması gerekiyor. Onun için de İzmir bulunmaz bir nimet. Çok fazla alan var. Herkes denesin bence, çok eğlenceli" diye konuştu.
İlk dersi olduğunu belirten Fatma Imarah, "İlk başta ben de korkmuştum ama denedikten sonra heyecanım gitti. Güzel gidiyor. Hocalarımızdan da çok memnunum. Herkese tek tek yardımcı oluyorlar. Korkup da gelmeyenler burayı denemeli" ifadelerini kullandı.
BUZUN ÜZERİNDEKİ ATEŞLER GİBİYİZ
Buz pistine yeni çıktığını ifade eden Seçilya Biçer, "Öncelikle böyle bir imkanı sundukları için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Çoğu insan ilk defa burada buz pistine çıktı. Ben de aşırı heyecanlıyım. İnsanların gözünde de o heyecanı görüyoruz. Kimse korkmasın. Kadınlar çok güçlü olsun. Hiçbir şeyden çekinmesin. Çünkü biz o buzun üzerindeki ateşler gibiyiz. Bütün kadınlar güçlü ve dimdik dursunlar, hiçbir şeyden korkmasınlar" dedi.
Deniz Sütçü ise, "İlk defa buzun üzerinde kayacağım. Çok heyecanlıyım. Bu bir cesaret işi. Kadınlar da cesaretli olmalı. Her işin üstesinden geliyoruz. Bunun da üstesinden geleceğiz. Büyükşehir Belediyesi'ne böyle bir imkanı bize sunduğu için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Son Dakika › Yerel › İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadınlara Özel Buz Pateni Programı Düzenledi - Son Dakika
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