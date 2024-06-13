İzmir Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı için Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı için Hazırlıklarını Tamamladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir Kurban Bayramı için gerekli önlemleri aldı. Mobil kurban kesim üniteleri ve kesim çadırları kurularak kesimlerin sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilmesi sağlanacak.

13.06.2024 10:25
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Kurban kesimleri için 8 büyükbaş mobil kurban kesim ünitesi, 1 küçükbaş mobil kurban kesim ünitesi ve 10 kesim çadırı kuran Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı ortamda kesim yapılabilmesi için bu alanlarda çadır ile su ve hava tesisatları oluşturuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yurttaşların Kurban Bayramı'nı sağlıklı, huzurlu ve güvenli geçirebilmeleri için gerekli önlemleri aldı. Kurban kesimi için 8 büyükbaş mobil kurban kesim ünitesi, 1 küçükbaş mobil kurban kesim ünitesi ve 10 kesim çadırı kuruldu. Mobil kurban kesim üniteleri Bornova Işıkkent Kurban Pazarı (Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi karşısı) 3 büyükbaş-1 küçükbaş, Bayraklı (Doğançay Mezarlığı yanı) 3 büyükbaş, Gaziemir-Sarnıç (Sarnıç yolu Migros arkası) 2 büyükbaş olacak şekilde hizmet verecek.

Büyükşehir'den kesim hizmeti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 metre genişliğinde, 13 metre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğindeki konteynerlerde kesim hizmeti sunacak. Monoray üzerinde mezbaha standartlarında kurulan ünitelerde, eğitimli kasaplar tarafından günlük 100 büyükbaş hayvan kesimi yapılabilecek. Kesim için konteynere giren kurbanlıklar en fazla 7 parça halinde gıda poşetleri içinde yurttaşlara teslim edilecek.

Kesim için sıra verilmesi işlemleri başladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bergama, Kiraz, Menemen Türkelli, Tire ve Urla mezbahalarında önceki yıllarda olduğu gibi yine kurban kesimi yapılacak. Mezbahalarda sıra verme işlemi bayram süresince devam edecek. Konteynerlerde ise kesim işlemi bayramın ikinci günü son bulacak.

Kesim ücretleri belli oldu

İl Kurban Hizmetleri Komisyonu'nun almış olduğu karar ile kesim ücretleri büyükbaş için bayramın birinci günü 2 bin 500 TL, ikinci ve diğer günlerde ise yoğunluğu engellemek amacıyla 2 bin TL, küçükbaş için bayramın birinci günü 650 TL, ikinci ve diğer günlerde ise 500 TL olarak belirlendi.

Kaçak kesimin cezası 977 TL

Cadde, sokak, apartman aralığı, park, otopark, yol ve otoyol kenarları, spor ve çocuk oyun alanları gibi yerlerde kurban kesimi yapılamayacak. Belirlenen yerler dışında kurban kesen veya kesilen kurban atığını sokağa, kamuya ait alanlara bırakanlara Kabahatler Kanunu'nun 41/3. Maddesi gereği işlem yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde belirlenen alanlar dışındaki kesimler için 977 lira para cezası uygulayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde uygunsuz kurban kesimlerini önlemek için denetimlerini bayram boyunca sürdürecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı için Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

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