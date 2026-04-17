İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Faaliyet Raporu Görüşmeleri Sırasında Meclis Üyeleri Arasında Arbede Yaşandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Faaliyet Raporu Görüşmeleri Sırasında Meclis Üyeleri Arasında Arbede Yaşandı

17.04.2026 23:08  Güncelleme: 00:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısında, AK Parti ve CHP üyeleri arasında yaşanan tartışma arbedeye dönüştü. Tartışma, bir meclis üyesinin yaptığı açıklama üzerine alevlendi.

(İZMİR) – İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısında, AK Partili ve CHP'li üyeler arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde nisan ayı toplantısı üçüncü birleşiminde Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Birleşimin birinci oturumunda AK Parti'li Meclis Üyesi Gizem Akyüz Duman'ın, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde Sabri Kılınç isimli çalışanın yaşamını kaybetmesi üzerinden yaptığı açıklamalar tartışmalara neden oldu.

Duman'ın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yaşamını kaybeden Kılınç'ın ailesine "yalancı" dediğini öne sürmesi üzerine, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri arasında sözlü tartışma başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında bazı meclis üyeleri yerlerinden kalkarak birbirlerinin üzerine yürüdü. Meclis salonunda yaşanan gerginlik arbedeye dönüştü.

Yaşananların ardından oturuma kısa süre ara verildi. Birleşimin ikinci oturumunda arbede devam etti. Görüşmelerin ardından oturum kapanması sırasında AK Parti ve CHP'li üyeleri arasında yeniden arbede yaşandı.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, Olaylar, İzmir, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 00:12:30. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.