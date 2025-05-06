İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Yangınla Mücadeleye 134 Milyon Liralık Yatırım

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay,römork tipi yangın tankerleri ve yeni araçların tanıtım töreninde,"Bir tankerden büyük bir yangını söndürmesini beklemiyoruz ama her yangın küçük bir yangın olarak başlıyor. Oraya yakın bir alanda köyde yangın söndürme konusunda bilinci ve duyarlılığı olan vatandaşımız hemen orada müdahalede bulunabilirse yangın büyümeden önlenebiliyor. Pek çok yangını büyümeden önledi tankerler geçmişte. Bu yüzden bu tankerleri dağıtmayı bir görev bildik ve öncelikli işlerimiz arasına koyduk" şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, afet yönetimi vizyonu doğrultusunda kent genelinde yangınla mücadele kapasitesinin güçlendirmek, günlük hizmetleri etkin ve hızlı bir şekilde sürdürmek amacıyla 134 milyon liralık yatırımla 184 araç aldı. Makine İkmal, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Gaziemir Hizmet Sahası'nda yapılan törende 30 milyon liraya mal olan 125 römork tipi yangın tankerlerinin ilk partisinin dağılımı ve 104 milyon liraya mal olan 59 yeni aracım tanıtımı yapıldı. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ""Geçen yıl üzülerek yaşadığımız yangın deneyimleri bize gösterdi ki acil müdahale için bu tip tankerler kritik öneme sahip. Hem o yangın günlerinde hem diğer zamanlarda köy ziyaretlerimde vatandaşımızla bunları konuştuk ve onlar da bunların gerekliliğinden bahsetti" dedi.

"İzmir'de yangın riski değerlendirmesi yapıldı"

Geçtiğimiz yıl İzmir'de 16 bin civarında yangın çıktığını belirten Tugay, yangın büyümeden müdahale etmenin önemini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bir tankerden büyük bir yangını söndürmesini beklemiyoruz ama her yangın küçük bir yangın olarak başlıyor. Oraya yakın bir alanda köyde yangın söndürme konusunda bilinci ve duyarlılığı olan vatandaşımız hemen orada müdahalede bulunabilirse yangın büyümeden önlenebiliyor. Pek çok yangını büyümeden önledi tankerler geçmişte. Bu yüzden bu tankerleri dağıtmayı bir görev bildi ve öncelikli işlerimiz arasına koyduk.Geçen yıl yangınlar açısından üzücü bir yıldı. 16 bin civarında yangın çıktı İzmir'de. Bunların bir kısmı çok büyük boyutlara ulaştı. Ormanlık ağaçlık alanda, bahçelerdeki zeytinliklerde on binlerce apacı yok eden yangınlar yaşadık. Sadece Yamanlar 'da yüzlerce hektar ağaçlık alan yandı. Şehir için çıkan yangınlar hem sayısal hem büyüklük itibariyle baş etmesi kolay ama kırsal alanlarda, merkeze uzak alanlarda yangına müdahalede sıkıntı olduğunu yaşayarak öğrendik. Havadan müdahalenin yetersiz kalması ve gecikmesi, bize o yanan ağaçları seyrederken şunu düşündürdü; bu yangınları başlangıcında görmeli ve engellemeliyiz. O nedenle İzmir'de yangın riski değerlendirmesi yapıldı. İzmir'de ilk kez yapıldı bu çalışma. İzmir'in neresinde yangın riski daha yüksek bunun değerlendirmesi yapıldı ve haritalandırıldı. O nedenle nerede riskin daha yüksek olduğunu biliyoruz ve ona göre önlem alıyoruz"

"Yangınlara müdahale için elimizden geleni yapacağız"

Kırsal alandaki köylere yangınlara karşı eğitim verdiklerini ifade eden Tugay, şunları kaydetti:

"Yangınların çıkışıyla ilgili hepimizin bilinç sahibi olması lazım. Özellikle kırsal alanda köylerimizde yangına karşı eğitim veriyoruz. Ellerindeki ufak tankerlerle birlikte sahip oldukları bilgilerle aslında itfaiyenin görevini üstlenmiyorlar, yaşam alanlarını korumak için sorumluluk alıyorlar. Normalde itfaiye kentsel alanlara müdahaleyle yükümlüdür, orman bölgesinin müdahalelerinin desteklenmesi gerektiğini deneyimlediğimiz için köylerimizdeki vatandaşlarımızın da katkılarıyla gerekse henüz bize teslim edilmemiş ancak çalışmalarına başlanmış araçlarla birlikte kırsal alanlarda da yangınlara müdahale için elimizden geleni yapacağız."

"Ben bir siyasetçiyim"

Tugay son olarak açıklamasını şöyle noktaladı: "Biz bir çalışma yaparken görevimizdir, görevimiz değildir diye ayırmıyoruz. Çünkü ülkemizi sahip olduğu zenginlikle korumanın daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Tüm kaynaklarımızı koruyacak şekilde çalışıyoruz. Bizim bizden daha çok sevenimiz olmadığını bilmemiz gerekiyor. Ben bir siyasetçiyim. Sizlerin oylarıyla seçiliş bir kardeşinizim. Bu millete layık olan çalışkan siyasetçiler de çok gerekiyor. Buna hepimizin ihtiyacı olduğunu bilerek gücüm yettiğince çalışmaya devam ediyorum. Güler yüzleriniz ve onayladığınızı gösteren o bakışlarınız benim için her şeyden değerli. Bu onurlu göreve beni getirdiğiniz ve yanımda olduğunuz için hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyoruz"

"Önlemek söndürmekten daha kolay. 7/24 sahadayız"

İzmir itfaiye daire başkanı Yaşar Korkmaz ise "Özellikle su kaynaklarından uzak yerlerde müdahale gücümüzü artıracak bu araçlar. Bize lojistik destek sağlayarak afet yönetiminin en temel taşlarından biri olacaktır. 2024 özellikle İzmir'de yangın açısından zorlu geçti. İzmir İtfaiyesi 36 bin olaya müdahale etti, 16 bini yangınlardı. Özellikle yaz aylarında sıcaklıkların normalin üzerine seyretmesi ve rüzgarlar yangınların büyümesine neden oldu. 2024 yılında 5 bin hektarlık alan İzmir'de zarar gördü. Şartlar çalışmaları zorlaştırdı. Bu olaylar bize gösterdi ki 2025 daha zorlu geçecek. Yaklaşan yaz ayları için çalışmalarımıza devam ediyoruz. STK'larla yaptığımız yangına dirençli köy projesi kapsamındaki çalışmaların ilkini Kemalpaşa'da tamamladık. Bergama'da devam ediyoruz. Hedef 600 mahallede bu çalışmaları gerçekleştirmek. Bir risk haritası çıkardık. Biliyoruz ki önlemek söndürmekten daha kolay. 7/24 sahadayız" ifadelerini kullandı.

Orman köylerine 125 su tankeri

Küresel iklim krizi, artan sıcaklıklar, ormanlar üzerinde ciddi bir tehdit oluşturuyor. Tüm riskleri göz önünde bulunduran İzmir Büyükşehir Belediyesi, olası yangınlara erken müdahale için kapasitesini güçlendirdi. Büyükşehir'in alevlerin büyümeden önlenmesini sağlamak için başlattığı seferberlik kapsamında orman köylerine her biri 2.5 ton su kapasiteli 125 yangın söndürme tankeri dağıtılacak. 30 milyon liralık yatırımla alınan yangın tankerlerinin 40'ı bugün düzenlenen törenle muhtarlara teslim edilecek. Geriye kalan 85 yangın tankeri mayıs ayı sonuna kadar dağıtılmış olacak.

Yangınla mücadele filosu büyüyor

125 yangın tankeri ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin orman köylerine dağıttığı yangın tankeri sayısı 585'e çıkacak. Yangın tankerleri itfaiye araçları gelene kadar ulaşımın zor olduğu bölgelerde, ormanlık alanlarda yangınların başlangıç aşamasındayken söndürülmesini, büyümesini ve farklı yerlere sıçramasını önlüyor. İtfaiye eğer suya ihtiyaç duyarsa su takviyesi için de kullanılıyor. Alınan yangın tankerleri römork tipi yapıları sayesinde dar ve engebeli alanlarda etkin hizmet verecek. Kentin dağınık ve kırsal bölgelerinde yangınlara hızlı müdahale edilmesini sağlayacak. Yangın tankerleri, çevre dostu özellikleriyle de dikkat çekiyor. Sıvı yangın söndürme maddeleri kullanılarak çevresel zararlar en aza indirgeniyor.

104 milyon liralık yatırımla 59 hizmet aracı

Deprem, sel gibi doğal afetlerde hizmet vermek amacıyla 4 panelvan (tamir bakım aracı), belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 30 çift kabin kamyonet, 23 hafif ticari araç, ağır yüklerin hızlı ve güvenli bir şekilde taşınabilmesi için, arızalanan araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımı için 2 kayar kasa kamyon alımı yapıldı.

Afet yönetimi ve yangınla mücadele alanlarında yapılan yatırımlar, İzmir'in olası felaketlere karşı dirençli bir şehir olmasını sağlamak amacıyla devam ettiriliyor.