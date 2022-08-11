İzmir'de 3X3 Basketbol Zamanı - Son Dakika
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İzmir'de 3X3 Basketbol Zamanı

11.08.2022 11:47
İzmir'de 3X3 Basketbol Zamanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 3x3 Streetball İzmir 100. Yıl Kupası’nın finalleri 13-14 Ağustos’ta Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 3x3 Streetball İzmir 100. Yıl Kupası'nın finalleri 13-14 Ağustos'ta Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemeyi sürdürüyor. 3x3 Streetball İzmir 100.Yıl Kupası'nın finalleri 13-14 Ağustos'ta Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak. Kemalpaşa, Buca, Aliağa, Ödemiş, Menderes, Torbalı ve Urla etapları sona eren organizasyonun finalinde 82 takım şampiyonluk için sahaya çıkacak. 13 Ağustos 2022 Cumartesi günü saat 17.00'de ön elemeler başlayacak, 14 Ağustos'ta ise finaller oynanacak.

FIBA ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun desteklediği, HIS Travel ve Glint'in sponsoru olduğu 3x3 Streetball İzmir 100.Yıl Kupası'nda, şampiyon ekipler Kapadokya tatili ile ödüllendirilirken, katılımcılara ise çeşitli hediyeler verilecek.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel İzmir'de 3X3 Basketbol Zamanı - Son Dakika

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